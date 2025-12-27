खाद की किल्लत पर फूटा किसानों का गुस्सा; हाईवे जाम कर सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी

संवाद सूत्र, जागरण, मिर्जापुर। भोर होते ही खाद के लिए सहकारी समिति पर किसान लाइन में लग गए, लेकिन सचिव विष्णु कनौजिया दोपहर एक बजे पहुंचे। उनके साथ पुलिसकर्मियों के आने पर नाराजगी जतायी तो सचिव बिना खाद वितरित किए वहां से चले गए। जिससे गुस्साए किसानों ने नारेबाजी करते हुए मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस पहुंची और शनिवार को खाद वितरण कराने का आश्वासन दिया, लगभग आधा घंटे बाद किसान खाली हाथ वापस चले गए। कलान व मिर्जापुर क्षेत्र में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। एक-एक बोरी खाद के लिए समितियों पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। दुकानों पर दुकानदार स्टाक न होने की बात कहकर ओवररेटिंग कर रहे हैं।

गोदामों से महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं। शुक्रवार को सहकारी समिति मिर्जापुर में खाद का वितरण होना था जिसकी सूचना पर कस्बा सहित आसपास के गांवों के किसान एकत्र हो गए, लेकिन इंतजार करते-करते दोपहर हो गई। एक बजे सचिव विष्णु कुमार कनौजिया पहुंचे तो उनके साथ दो पुलिसकर्मी थे।

यहां कुछ रुकने के बाद बिना खाद बांटे चले गए। इससे किसान भड़क गए। उन्होंने मुरादाबाद फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर हंगामा काटते हुए जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। खाद लेने आए लालाराम, राजेंद्र, गुड्डू, बुधपाल आदि किसानों ने बताया कि उन्हें गेहूं रसों,चना,मसूर आदि की फसलों के लिए यूरिया खाद की काफी जरूरत है।