मासूम खेल रहा था घर के बाहर, कुत्तों ने किया लहूलुहान—प्रशासन की चुप्पी कब टूटेगी?

संवाद सूत्र, जागरण, मीरानपुर कटरा। आवारा कुत्तों पर अंकुश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए। इनकी नसबंदी व टीकाकरण को लेकर गाइलाइंस जारी हुईं, लेकिन अधिकारियों को न तो सर्वाेच्च न्यायाल का डर है और न ही सरकार के निर्देशों का पालन करने की फुर्सत..। शहर से लेकर गांव तक कुत्ते लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। उन्हें काट रहे हैं, जिस कारण सरकारी अस्पतालों में रैबीज के इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

कटरा में दो दिन के अंदर 24 से अधिक लोगों को कुत्तों काट लिया। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए भोजपुर निवासी सात वर्षीय गौतम ने बताया कि वह घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां पर कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जब तक स्वजन व पड़ोसी आए तब तक कई जगह उसको काट लिया।

उसको सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाए। खुजरिया गांव निवासी सुधा देवी घर के दरवाजे बंद करने आईं तभी वहां पर आवारा कुत्ता खड़ा था। उसे भगाने का प्रयास किया तो वह उन पर दौड़ा पड़ा। सुधा के पैर में दो जगह काट लिया। घर वाले आए बाहर आए तो कुत्ते को भगाया।

यह सिर्फ दो मामले नहीं हैं। सैदापुर निवासी नरेश की पुत्री वंशिका, मुड़िया निवासी अनीस, सहमापुर के सुमित सिंह, रसेवन निवासी धर्मवीर की पुत्री तनु, वैवाह निवासी राजेश, रामचंद्र, रामनगर कालोनी निवाासी बेवी, अस्मिता आदि आवारा कुत्तों के काटने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीका लगवाने पहुंचे।

नगर के इस्लामनगर चौराहा, कटरा खुदागंज मार्ग, मुहल्ला नादिरशाह, आतिशबाजान, कायस्थान, अफरीदी, बंगशान, रामनगर कालोनी मार्ग पर आवारा कुत्तों का आतंक है। इस्लामनगर चौराहे से कटरा खुदागंज मार्ग पर रात्रि दस बजे के बाद कुत्तों का झुंड वाहनों व राहगीरों पर दौड़ पड़ता है। लोग इतना भयभीत हैं कि बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेजते। महिलाओं ने मार्निंग वाक व शाम में टहलना बंद कर दिया है।