    खुशखबरी: जर्जर हाल कांट बस अड्डे का होगा कायाकल्प, जयपुर-अजमेर जाने वालों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

    By Eugesh Krishna Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:10 AM (IST)

    कांट बस अड्डे का 897.52 लाख रुपये की लागत से कायाकल्प होगा। ददरौल विधायक अरविंद सिंह के प्रयासों से मल्टीस्टोरी भवन बनेगा, जिसमें फूड प्लाजा और दुकाने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जर्जर हालत में बस अड्डा

    संवाद सूत्र, जागरण, कांट। कस्बा में पुराने बस अड्डा का कायाकल्प होगा। यहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीस्टोरी भवन बनाया जाएगा। इसमें फूड प्लाजा और दुकानें भी होंगी। नौ करोड़ रुपये की लागत से होने वाले निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की किस्त भी जारी कर दी गई है।

    वर्तमान में जर्जर भवन में बस अड्डा संचालित हो रहा है। कुछ माह पहले इसमें कैंटीन शुरू हुई थी, लेकिन वह भी संचालित नहीं हो रही। पानी के नाम पर सिर्फ एक इंडिया मार्का हैंडपंप ही लगा है। चाहरदीवारी टूटी पड़ी है। जबकि यहां से लखीमपुर, आगरा, राजस्थान के लिए बस जाती हैं।

    गोला डिपो की जयपुर-अजमेर के लिए बस आती है। बहुत कम बसें ही बस अड्डा के अंदर तक जाती हैं। बसों को बस अड्डा का जीर्णोद्धार कराने तथा अंदर तक लेकर जाने की लगातार मांग हो रही थी। ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह के प्रयासों से बस अड्डा के निर्माण को लेकर शासन से स्वीकृति मिल गई है।

    सीएंडडीएस को सौंपी गई निर्माण की जिम्मेदारी

    परिवहन विभाग ने निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज लिमिटेड (सीएंडडीएस) को सौंपी है। इससे पहले प्रस्तावित लागत नौ करोड़ 77 लाख दो हजार रुपये थी, जिसे परियोजना रचना व मूल्यांकन प्रभाग ने घटाकर आठ करोड़ 97 लाख 52 हजार रुपये निर्धारित किया। राज्य सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    शेष धनराशि टेंडर प्रक्रिया के बाद तय होने वाली वास्तविक लागत के आधार पर जारी होगी। यदि टेंडर में लागत कम आती है तो बची हुई राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी जाएगी। निर्माण कार्य में सभी वित्तीय नियमों का पालन किया जाएगा तथा जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित होगा। निर्माण सामग्री की वास्तविक खपत के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

    दिव्यांगों के अनुकूल होगा बस अड्डा

    नए बस अड्डे के भवन को दिव्यांगजन के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर कांट कस्बे को आधुनिक बस अड्डा मिलेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरभी बढ़ेंगे।

    बस अड्डा बनने से इनको मिलेगा लाभ

    ब्लाक में करीब 66 गांव हैं और एक नगर पंचायत है। वहां के लोगों को बस अड्डा का लाभ मिलेगा। कांट से राजस्थान, आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, शिकोहाबाद व मैनपुरी के लिए जाने वाली बसों और यात्रियों के लिए सुविधा होगी।

     

    कांट में रोडवेज बस अड्डा के कायाकल्प को आठ करोड़ 97 लाख 52 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। एक करोड़ 50 लाख रुपये की पहली किस्त जारी हुई है। जिससे अत्याधुनिक मल्टीस्टोरी बस अड्डा बनाया जाएगा।

    - अरुण कुमार, एआरएम


