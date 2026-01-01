New Year पर मातम: बाथरूम में गैस गीजर ऑन कर नहा रहा था छात्र, बेहोश होकर तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, जागरण, पुवायां (शाहजहांपुर)। गैस गीजर चलाकर नहाते समय इंटर के छात्र 17 वर्षीय उत्कर्ष त्रिवेदी की दम घुटने से मृत्यु हो गई। काफी देर तक बाहर न निकलने पर स्वजन ने आवाज दी। जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पहुंची, लेकिन पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।

नगर की राधा विहार कालोनी निवासी जितेंद्र कुमार त्रिवेदी गुरुवार सुबह अपनी पत्नी अनुपम के साथ नववर्ष पर बंडा के सुनासिर नाथ मंदिर गए थे। घर पर उनके बेटे उदित व छोटा बेटा उत्कर्ष थे। दोपहर बाद उत्कर्ष बाथरूम में गैस गीजर आन करके नहाने लगे। कुछ देर बाद बेहोश हो गए।

कुछ देर बाद जितेंद्र पत्नी के साथ वापस आए तो उत्कर्ष को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। लगभग पांच मिनट इंतजार करने के बाद दरवाजा खटखटाया तो काेई उत्तर नहीं मिला। जिस पर चिंता हुई। उन्होंने पत्नी व बेटे के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा तो उत्कर्ष फर्श पर अचेत पड़े थे। गीजर चल रहा था। बेटे को सीएचसी लेकर पहुंचे तो वहां चिकित्क ने मृत घोषित कर दिया।