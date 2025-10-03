Language
    LLB की छात्रा को बना द‍िया एक द‍िन का SP, कुर्सी पर बैठते ही सामने आ गया ये केस

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:50 PM (IST)

    शाहजहांपुर में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव की बेटी अहसास सिंह को एक दिन के लिए एसपी बनाया गया। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निवारण के लिए कदम उठाए। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा अहसास न्यायिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रही हैं और इस अनुभव को उन्होंने अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

    एक दिन की एसपी बनीं अहसास ने सुनीं समस्याएं। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव अवधेश सिंह तोमर की बेटी अहसास को एक दिन का एसपी बनाया गया। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण कराया। अहसास न्यायिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहीं है।

    निगोही के बनासदेवी गांव निवासी सेंटर बार एसोसिएशन के महासचिव अवधेश सिंह तोमर की बेटी अहसास सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हैं। अहसास इंटरमीडिएट की मेधावी छात्रा थीं। एसपी की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने महिला संबंधित अपराध, भूमि संबंधित विवाद व अन्य समस्याओं को सुना।

    इसी दौरान एक महिला फरियादी के साथ आई बच्ची रोने लगी तो अहसास सिंह ने उसे अपने पास बुलाकर टॉफी दी और फिर महिला की समस्या सुनी। अहसास सिंह ने कहा कि वह अभी कानून की पढ़ाई कर रही हैं और उन्हें कुछ जानकारी है। एक दिन का एसपी बनकर उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारी बनकर अपने व पिता के सपने को साकार करेंगी।

    एसपी राजेश द्विवेदी ने इससे पहले भी दो छात्राओं को एक दिन का एसपी बनने का मौका दिया था। उन्होंने बताया कि यह पहल छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली की वास्तविक समझ प्रदान करती है साथ ही उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करती है।

    उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति फेज 5.0 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनाना है। ऐसी पहल से छात्राओं को पुलिस और प्रशासनिक कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, जिससे वे भविष्य में समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित होती है।

