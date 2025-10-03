बरेली में हुए बवाल के बाद से शाहजहांपुर में अलर्ट, जुमे की नमाज से पहले SP ने देखी सुरक्ष-व्यवस्था

बरेली में अशांति के बाद शाहजहांपुर में पुलिस सतर्क है। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एसपी राजेश द्विवेदी ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली में हुए बवाल के बाद से जिले में भी प्रशासन व पुलिस अलर्ट है। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले एसपी राजेश द्विवेदी ने खुद धार्मिक स्थलों के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था देखी। नमाज के दौरान सभी मस्जिदों के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई।

जिस तरह से बरेली में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया ठीक उसी तरह 12 सितंबर को सदर थाने के पास भी कुछ अराजकत्तवों ने बवाल कर दिया था। तब जिले में हर दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पैदल मार्च निकाल रही है। जुमे की नमाज शुरू होने से पहले ही चौक क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद समेत ज्यादातर मस्जिदों के बाहर पुलिस को तैनात किया गया।