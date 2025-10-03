त्योहार स्पेशल ट्रेनों का होगा अतिरिक्त ठहराव, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों का सफर होगा आसान

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला किया है। इससे मुरादाबाद बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों को काफी फायदा होगा। रेलवे ने इन सभी ट्रेनों की समय सारिणी भी जारी कर दी है जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । फेस्टिवल सीजन में भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया है। इससे मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों को घर आने जाने में आसानी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे ने सभी गाड़ियों की समय सारिणी जारी की है। सूची के अनुसार, धनबाद–नई दिल्ली (04456) धनबाद से रात 12 बजे चलेगी और शाहजहांपुर 03:27 बजे, बरेली 05:17 बजे तथा मुरादाबाद 06:19 बजे पहुंचेगी। इन ट्रेनों का भी समय बदला वापसी की नई दिल्ली–धनबाद (04455) नई दिल्ली से रात 9:17 बजे रवाना होकर मुरादाबाद 9:17 बजे, बरेली 10:25 बजे और शाहजहांपुर 00:10 बजे पहुंचेगी। आनंद विहार टर्मिनल–सीतामढ़ी (04016) आनंद विहार से 5:52 बजे चलेगी, मुरादाबाद 10:10 बजे और बरेली 10:55 बजे पहुंचेगी। वापसी की सीतामढ़ी–आनंद विहार टर्मिनल (04015) सीतामढ़ी से शाम 4:04 बजे छूटकर बरेली 05:43 बजे और मुरादाबाद 10:05 बजे पहुंचेगी। वहीं, अमृतसर–छपरा (04008) अमृतसर से 8:20 बजे चलेगी और मुरादाबाद 8:20 बजे पहुंचेगी।

लखनऊ–नई दिल्ली (04203) ट्रेन लखनऊ से 9:59 बजे चलकर बरेली 9:59 बजे और मुरादाबाद 04:38 बजे पहुंचेगी। वापसी की नई दिल्ली–लखनऊ (04204) नई दिल्ली से 2:48 बजे खुलेगी और मुरादाबाद 2:48 बजे पहुंचेगी। इसी तरह जयनगर–आनंद विहार टर्मिनल (04007) जयनगर से 2:32 बजे छूटेगी, शाहजहांपुर 3:14 बजे, मुरादाबाद शाम 6:47 बजे और बरेली शाम 7:30 बजे पहुंचेगी।

छोटे रूट की गाड़ियों में खाटीपुर–गोंडा (05024) खाटीपुर से 06:41 बजे रवाना होगी और शाहजहांपुर 06:41 बजे पहुंचेगी। वहीं गोंडा–खाटीपुर (05023) गोंडा से 05:21 बजे खुलेगी और शाहजहांपुर 05:21 बजे पहुंचेगी। क्या होगा धनबाद–चंडीगढ़ का टाइम? लंबी दूरी की धनबाद–चंडीगढ़ (03311) धनबाद से 9:12 बजे चलकर बरेली 9:12 बजे, शाहजहांपुर 9:28 बजे और मुरादाबाद 4:28 बजे पहुंचेगी। वापसी की चंडीगढ़–धनबाद (03312) चंडीगढ़ से 11:30 बजे छूटेगी और मुरादाबाद 11:30 बजे, बरेली 5:07 बजे पहुंचेगी।