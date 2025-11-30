UP News: सवा लाख उपभोक्ताओं ने एक बार भी नहीं जमा किया बिल, इस डिवीजन में सबसे ज्यादा बकायेदार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर । बिजली का भरपूर प्रयोग करने के बाद भी बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल अदा करने को तैयार नहीं है। जिस वजह से बिजली विभाग का बकाया बढ़ता जा रहा है। एक लाख 25 हजार 287 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिला नहीं दिया। एक हजार 962 व्यावसायिक कनेक्शनधारक भी बिल जमा नहीं कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिलहर डिवीजन इस मामले में सबसे आगे हैं। वहां 36 हजार 345 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी बिला अदा नहीं किया। जलालाबाद इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। वहां 35 हजार 616 जबकि चिनौर में 31 हजार 886 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद बिला जमा करना जरूरी नहीं समझा। पुवायां में 20 हजार 895 जबकि शहर में 545 उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग को अब तक एक बार भी भुगतान नहीं किया है। यह सभी उपभोक्ता विभाग को 516 करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं।

बिजली बिल राहत योजना के माध्यम से इन उपभोक्ताओं से शत-प्रतिशत भुगतान कराने के लिए विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी को योजना का लाभ उठाने के लिए दो हजार रुपये देकर पंजीकरण कराने के लिए कहा है। विभाग शत-प्रतिशत ब्याज छोड़ने के साथ ही मूल बकाये में भी 25 प्रतिशत छोड़ने को तैयार हो गया है। तीन चरण में चलने वाली इस योजना की शुरुआत एक दिसंबर से हो रही है। 31 दिसंबर तक 25 प्रतिशत जबकि एक से 31 जनवरी तक 20 जबकि एक से 28 फरवरी तक 15 प्रतिशत मूल बकाये में छूट देगा।