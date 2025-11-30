बिजली बिल में राहत देने को UP में कल से शुरू होगी योजना, इन उपभोक्ताओं को मिल सकता है बड़ा फायदा 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में एक दिसंबर सोमवार से बिजली बिल के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया धनराशि पर ब्याजमाफी के साथ ही कुल धनराशि में छूट दिए जाने का प्रविधान भी किया गया है।

शनिवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में योजना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, नियमित मानिटरिंग और निरीक्षण किया जाए। यह अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है, जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याजमाफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।