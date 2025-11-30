बिजली बिल में राहत देने को UP में कल से शुरू होगी योजना, इन उपभोक्ताओं को मिल सकता है बड़ा फायदा 

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:45 AM (IST)

    प्रदेश में एक दिसंबर, सोमवार से बिजली बिल बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत बकाया राशि पर ब्याज माफ किया जाएगा और कुल देय धनराशि में भी छूट प्रदान की जाएगी।    

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में एक दिसंबर सोमवार से बिजली बिल के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया धनराशि पर ब्याजमाफी के साथ ही कुल धनराशि में छूट दिए जाने का प्रविधान भी किया गया है।

    शनिवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शक्ति भवन में योजना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, नियमित मानिटरिंग और निरीक्षण किया जाए। यह अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है, जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याजमाफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

    दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट तक के छोटे दुकानदार उपभोक्ता इस योजना का लाभ पाएंगे। योजना के तहत आसान किस्तों में बकाए का भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान दी जाएगी। एक दिसंबर से शुरू हो रही यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी।