गाजियाबाद: बिजली विभाग की आम उपभोक्ता से लेकर सरकारी संस्थान तक सख्ती, बकाया पर गंगाजल प्लांट का कनेक्शन काटा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बकाया वसूली को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी सख्त रूख अपना रहे हैं। इनमें आम उपभोक्ता ही नहीं सरकारी भवनों और कार्यालयों पर भी कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को बिजली विभाग के अधिकारियों ने बकाया जमा न होने पर गंगाजल के दोनों प्लांट के कनेक्शन काट दिए। शिकवे-शिकायतों के दो घंटे बाद कनेक्शन जोड़े गए। इस दौरान लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिद्धार्थ विहार में 245 एमएलडी और 120 एमएलडी के दो गंगाजल प्लांट से ट्रांस हिंडन क्षेत्र और नोएडा में जलापूर्ति होती है। जल निगम के मुताबिक नोएडा अथोरिटी और नगर निगम पर जलापूर्ति का लंबे समय से करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके न मिलने से बिजली का बकाया बिल भी जमा नहीं हो पा रहा है। दोनों प्लांटों पर बिजली विभाग का करीब तीन करोड़ रुपये बकाया है।

शाम के समय प्रभावित हुई आपूर्ति जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब एक बजे बकाया वसूली करने आई टीम ने कनेक्शन काट दिया। इस कारण प्लांट ठप हो गए। करीब तीन बजे कर्मचारी दोबारा पहुंचे और कनेक्शन जोड़ दिए, जिसके बाद प्लांट चालू हुए।