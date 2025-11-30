गाजियाबाद: बिजली विभाग की आम उपभोक्ता से लेकर सरकारी संस्थान तक सख्ती, बकाया पर गंगाजल प्लांट का कनेक्शन काटा
गाजियाबाद में बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए सख्ती दिखाते हुए आम उपभोक्ताओं और सरकारी संस्थानों पर कार्रवाई की है। बकाया राशि जमा न करने पर गंगाजल प्लांट का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। विभाग ने बकायादारों से जल्द राशि जमा करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बकाया वसूली को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी सख्त रूख अपना रहे हैं। इनमें आम उपभोक्ता ही नहीं सरकारी भवनों और कार्यालयों पर भी कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को बिजली विभाग के अधिकारियों ने बकाया जमा न होने पर गंगाजल के दोनों प्लांट के कनेक्शन काट दिए। शिकवे-शिकायतों के दो घंटे बाद कनेक्शन जोड़े गए। इस दौरान लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।
सिद्धार्थ विहार में 245 एमएलडी और 120 एमएलडी के दो गंगाजल प्लांट से ट्रांस हिंडन क्षेत्र और नोएडा में जलापूर्ति होती है। जल निगम के मुताबिक नोएडा अथोरिटी और नगर निगम पर जलापूर्ति का लंबे समय से करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके न मिलने से बिजली का बकाया बिल भी जमा नहीं हो पा रहा है। दोनों प्लांटों पर बिजली विभाग का करीब तीन करोड़ रुपये बकाया है।
शाम के समय प्रभावित हुई आपूर्ति
जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब एक बजे बकाया वसूली करने आई टीम ने कनेक्शन काट दिया। इस कारण प्लांट ठप हो गए। करीब तीन बजे कर्मचारी दोबारा पहुंचे और कनेक्शन जोड़ दिए, जिसके बाद प्लांट चालू हुए।
इस दौरान शाम के समय गंगाजल आपूर्ति कम हो सकी। जल निगम के अधिशासी अभियंता ब्रह्मानंद ने बताया कि नगर निगम और नोएडा अथोरिटी से बकाया मिलने के बाद बिल जमा किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हो गई है। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता पवन अग्रवाल ने बताया कि जल निगम से जल्द ही बकाया भुगतान के लिए कहा गया है।
