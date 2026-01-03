यूपी के इस जिले में Smart Meter के साथ नहीं मिल रहा आरमर्ड केबिल, उपभाेक्ताओं को हो रही परेशानी

जागरण सवाददाता, आनंदनगर। शहर से लेकर गांव तक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन ठीकेदार द्वारा उसके साथ आरमर्ड केबिल नहीं दिया जा रहा है। फरेंदा विद्युत विभाग के कर्मचारियों और ठीकेदारों की मनमानी से सरकार की योजनाओं का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।

बिजली विभाग को कनेक्शन देने के साथ ही आरमर्ड केबल व मीटर लगाने का निर्देश है। ठीकेदार के द्वारा मीटर तो लगाया जा रहा है, लेकिन आरमर्ड केबिल नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है। ठीकेदार और विभाग की मिली भगत के कारण उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदार लाखों रुपये का चूना विभाग और उपभोक्ताओं को लगाया जा रहे हैं।

बिजली विभाग फरेंदा क्षेत्र में यह मामला सभी जगह देखा जा सकता है। अधिशासी अधिकारी विद्युत वितरण खंड आनंदनगर चंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि आरमर्ड केबल लगाने का नियम है। उपभोक्ताओं को केवल मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जांच कराकर जल्द ही केबिल की उपलब्धता कराई जाएगी।