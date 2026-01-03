कुशीनगर में भैंसहा पुल का मानचित्र जारी, 4.5 किमी लंबा पुल बदलेगा दियारा की तकदीर

संवाद सूत्र, पनियहवा। नारायणी नदी के भैसहा घाट पर बनने वाले पुल की वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ ही कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से मानचित्र जारी कर दिया गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट में पुल का पूरा प्रारूप और परियोजना को स्पष्ट किया गया है। 715.73 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल लगभग 4.500 किलोमीटर लंबा और 11.5 मीटर चौड़ा होगा। इस पर 7.5 मीटर चौड़ी टू-लेन सड़क बनेगी। 150 से 160 पीलर पर पुल को खड़ा किया जाएगा।

छितौनी बांध के भैंसहा घाट से दियारा में स्थित कुशीनगर व महाराजगंज के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पक्का पुल के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। विधायक विवेकानंद पांडेय की पहल पर शासन ने अनुमति दे दी है। कुशीनगर के हरिहरपुर, बसंतपुर, मरिचहवा, शिवपुर व भैसहा के टोला बालगोविंद छपरा, शाहपुर गांव के टोला विंध्यांचलपुर और महराजगंज के शिकारपुर, भोथहां, सोहगीबरवा आदि गांवों की लगभग 50 हजार आबादी का सपना पूरा होने वाला है।