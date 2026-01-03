कुशीनगर में भैंसहा पुल का मानचित्र जारी, 4.5 किमी लंबा पुल बदलेगा दियारा की तकदीर
पनियहवा में नारायणी नदी पर भैंसहा पुल के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड ने इसका मानचित्र जारी किया ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, पनियहवा। नारायणी नदी के भैसहा घाट पर बनने वाले पुल की वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ ही कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से मानचित्र जारी कर दिया गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट में पुल का पूरा प्रारूप और परियोजना को स्पष्ट किया गया है। 715.73 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल लगभग 4.500 किलोमीटर लंबा और 11.5 मीटर चौड़ा होगा। इस पर 7.5 मीटर चौड़ी टू-लेन सड़क बनेगी। 150 से 160 पीलर पर पुल को खड़ा किया जाएगा।
छितौनी बांध के भैंसहा घाट से दियारा में स्थित कुशीनगर व महाराजगंज के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पक्का पुल के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। विधायक विवेकानंद पांडेय की पहल पर शासन ने अनुमति दे दी है। कुशीनगर के हरिहरपुर, बसंतपुर, मरिचहवा, शिवपुर व भैसहा के टोला बालगोविंद छपरा, शाहपुर गांव के टोला विंध्यांचलपुर और महराजगंज के शिकारपुर, भोथहां, सोहगीबरवा आदि गांवों की लगभग 50 हजार आबादी का सपना पूरा होने वाला है।
पुल के प्रारूप में पक्की सड़क, जलनिकासी व्यवस्था, बिजली के पोल और दोनों तरफ ऊंची रेलिंग का निर्माण शामिल है। बरसात के दिनों में दियारावासियों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाता था। पुल का निर्माण होने से दियारा के लोगों को आवागमन की परेशानी नहीं होगी।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे जेपी हॉस्पिटल को प्रशासन ने किया सीज, गलत इलाज से होती है लोगों की मौत
छात्रों, रोगियों, किसानों व व्यवसायियों की सुरक्षित आवाजाही बनी रहेगी। सर्वे रिपोर्ट प्री-टेंडर और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जारी की गई थी। वित्तीय स्वीकृति के साथ आगणन भी स्वीकृत हो गया है। अनुमान है कि दो से तीन वर्षों में पुल बनकर तैयार हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।