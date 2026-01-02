कुशीनगर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे जेपी हॉस्पिटल को प्रशासन ने किया सीज, गलत इलाज से होती है लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, हाटा। डिग्रीधारी चिकित्सक के नाम पर चल रहे अधिकतर निजी अस्पतालों में अप्रशिक्षित लोगों द्वारा इलाज करने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गलत इलाज के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। फिर भी ऐसे अस्पतालों पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही।

शुक्रवार को नगर के कप्तानगंज रोड पर चल रहे जेपी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो अस्पताल पर कोई डाक्टर मौजूद नही मिला। जब कि कप्तानगंज निवासी इंदु देवी का आपरेशन से बच्चा होने के बाद भर्ती थीं।