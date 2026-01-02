Language
    कुशीनगर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे जेपी हॉस्पिटल को प्रशासन ने किया सीज, गलत इलाज से होती है लोगों की मौत

    By Brajesh Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे जेपी हॉस्पिटल को प्रशासन ने किया सीज।

    जागरण संवाददाता, हाटा। डिग्रीधारी चिकित्सक के नाम पर चल रहे अधिकतर निजी अस्पतालों में अप्रशिक्षित लोगों द्वारा इलाज करने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गलत इलाज के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। फिर भी ऐसे अस्पतालों पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही।

    शुक्रवार को नगर के कप्तानगंज रोड पर चल रहे जेपी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो अस्पताल पर कोई डाक्टर मौजूद नही मिला। जब कि कप्तानगंज निवासी इंदु देवी का आपरेशन से बच्चा होने के बाद भर्ती थीं।

    अस्पताल का पंजीकरण भी जांच में नही पाया गया। जिसके बाद टीम ने अस्पताल को सीज कर भर्ती मरीज इंदु देवी को एंबुलेंस से सीएचसी हाटा भेजवाया।

    नगर के कप्तानगंज तिराहे के पास चल रहे शारदा हॉस्पिटल की जांच में न तो वहां डॉक्टर मिले न ही मरीज, टीम संतोषी हॉस्पिटल पहुंची वहां भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्पताल का पंजीकरण पाया गया।

    एमएम हॉस्पिटल पर टीम पहुंची तो अस्पताल बंद मिला। नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह, नोडल डाक्टर मुकेश यादव, सीएचसी हाटा के चिकित्सक डॉ. सुनील निषाद टीम में मौजूद रहे।