संतकबीरनगर फोरलेन पर दो सड़क हादसे, पिकअप चालक-खलासी घायल

संवाद सूत्र, कांटे। गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन पर शनिवार रात दो दुर्घटनाएं घटित हुई। पहलू दुर्घटना मीरगंज के पास हुई जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दूसरी दुर्घटना बूधा कला गांव के पास हुई जिसमें मुर्गियां लाद कर जा रही पिकप सड़क से नीचे उतर कर गड्ढे में चली गई । पिकप के चालक और खलासी घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा।

