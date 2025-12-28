Language
    संतकबीरनगर फोरलेन पर दो सड़क हादसे, पिकअप चालक-खलासी घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    संतकबीरनगर में गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन पर शनिवार रात और रविवार भोर में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। मीरगंज के पास एक ट्रक पलट गया, जिसमें कोई घायल नही ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे में ट्रक पलटा। जागरण

    संवाद सूत्र, कांटे। गोरखपुर-लखनऊ फोरलेन पर शनिवार रात दो दुर्घटनाएं घटित हुई। पहलू दुर्घटना मीरगंज के पास हुई जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। दूसरी दुर्घटना बूधा कला गांव के पास हुई जिसमें मुर्गियां लाद कर जा रही पिकप सड़क से नीचे उतर कर गड्ढे में चली गई । पिकप के चालक और खलासी घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा।

    नवीन मंडी चौकी क्षेत्र के मीरगंज के पास पहली दुर्घटना रात नौ बजे के करीब हुई जिसमें बस्ती की तरफ जा रहा ट्रक पलट गया । इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। दूसरी दुर्घटना रविवार भोर में चार बजे के करीब हुई जब हरैया (बस्ती) से मुर्गियां लेकर सहजनवा (गोरखपुर) जा रही पिकप बूधा कला गांव के पास सड़क से नीचे चली गई।

    पिकअप चालक मेराज अहमद पुत्र जमाल अहमद निवासी ग्राम केशवपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर तथा खलासी दिलजान पुत्र गफ्फार घायल हो गए । पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा ।