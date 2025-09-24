Sant Kabir Nagar News: लंबे समय से सुलग रही थी चिंगारी, धर्मराज की मौत से बढ़ा बवाल

मेंहदावल के बौरव्यास गांव में धर्मराज साहनी की आत्महत्या के बाद तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया जिससे यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। मृतक के पिता के आने के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

अतुल मिश्र, मेंहदावल। धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के बौरव्यास गांव निवासी धर्मराज साहनी की आत्महत्या के बाद मंगलवार को तनाव व्याप्त हो गया। आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर मेंहदावल-बौरव्यास मार्ग जाम कर दिया। लगभग 10 घंटे तक पुलिस-प्रशासन की मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ।

शव पहुंचते ही भड़का आक्रोश मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद शाम करीब पांच बजे जब गांव पहुंचा, तो प्रधान पति अवधेश कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की मांग थी कि भाजपा नेता विनोद पांडे सहित अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम को गुस्साई भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा।

सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, एसडीएम संजीव कुमार राय तथा विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को न्यायसंगत कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की अपील की, लेकिन लोग नहीं माने। सूचना पर मेंहदावल, धर्मसिंहवा, बेलहर और बखिरा थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

एएसपी, एसडीएम, सीओ सर्वदवन सिंह और नायब तहसीलदार प्रेम नारायण भी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया था। धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग करीब दो घंटे तक समझाने-बुझाने के बाद जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से धक्का-मुक्की व दुर्व्यवहार करने लगे, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे ग्राम प्रधान पति मौके से फरार हो गए, जबकि प्रधान पुत्र और प्रभात वर्मा को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ।

बुधवार की सुबह होगा अंतिम संस्कार, गांव में पुलिस का पहरा मृतक के पिता दिल्ली में रहते हैं। उनके गांव पहुंचने के बाद बुधवार सुबह छह बजे अंतिम संस्कार करने पर स्वजन राजी हुए। तनाव को देखते हुए गांव में देर रात तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। तनाव को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

गांव में चुनावी तनाव, दो धड़ों में बंटा समाज स्थानीय लोगों में चर्चा है कि ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक होने के चलते गांव दो गुटों में बंट गया है। भाजपा के जिला महामंत्री विनोद पांडे पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें अवधेश कुमार की पत्नी अनारकली ने हराया था, तभी से दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था।