    मह‍िला की संदिग्ध हालात में मौत, साड़ी के फंदे के सहारे लटकता मिला शव; दहेज हत्या का आरोप

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:54 PM (IST)

    श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। उसका शव कमरे में लटका मिला। मृतका की माँ ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत।- फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। इकौना क्षेत्र के टंडवा महंत के बनकटी गांव में रविवार की देर रात विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शव कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे के सहारे लटकता मिला। मृतका की मां ने ससुरालीजन पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस व फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किया है।

    नवीन मार्डन श्रावस्ती क्षेत्र के लखाही कल्याणपुर निवासी पद्मावती की पुत्री आशा देवी का विवाह 10 वर्ष पूर्व टंडवा महंत के बनकटी निवासी अधिवक्ता ओंकारनाथ शुक्ला के साथ हुआ था। रविवार की रात आशा को कमरे में छत के कुंडे से लटका देख ससुराल के लोगों ने दरवाजा खोलकर नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

    मायके के लोगों का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुरालीजन व बेटी में दहेज में बाइक की मांग के लिए वाद विवाद शुरू हो गया था। मृतका की मां ने बताया कि रविवार की देर रात उन्हें बेटी को मारने-पीटने की खबर मिली। सुबह चार बजे पुलिस से बेटी की मौत की जानकारी हुई। मां ने ससुरालीजन पर दहेज के लिए मारपीट कर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए इकौना थाने में तहरीर दी है।

    प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। इसी के आधार पर कार्रवाई होगी।