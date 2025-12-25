SIR In UP: बिहार, महाराष्ट्र तो किसी का मायका सिद्धार्थनगर, नहीं दे पाई भाग संख्या

दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को त्रुटिरहित तैयार करने के लिए जनपद में गत तीन नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)अभियान चल रहा है। यह 26 दिसंबर यानी शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। संतकबीर नगर संसदीय क्षेत्र से वर्ष 1999 में सपा से वहीं 2004 में बसपा से लगातार दो बार सांसद रहे स्वर्गीय भालचंद्र यादव के पैतृक गांव खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के भगता का रोचक मामला सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस गांव में ब्याही एक का बिहार, दूसरे का महाराष्ट्र वहीं तीसरी महिला का मायका इस प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में है। इसमें से एक मायके में हैं, वहीं दूसरी ससुराल में ही है, उसका पति मुंबई में मजदूरी कर रहा है, जबकि तीसरी महिला इस गांव में पति के साथ रह रही हैं।

ये तीनों महिलाएं अब तक अपने मायके का मतदाता सूची का भाग संख्या नहीं दे पाई हैं। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) इनका फार्म भरवा चुके हैं लेकिन भाग संख्या न मिलने से बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दो दिन में अभियान समाप्त हो जाएगा। इससे ये व इनके सहयोग में लगाए गए सुपरवाइजर काफी परेशान हैं।



पूर्व सांसद के गांव के बीएलओ व सुपरवाइजर काफी परेशान



खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत-भगता के राजस्व गांव जसुई देवघटा स्थित प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या-484 की बीएलओ पुष्पा गुप्ता हैं। इनके सहयोग में सुपरवाइजर आशीष पाण्डेय (लेखपाल) लगे हैं। जसुई देवघटा राजस्व गांव निवासी 35 वर्षीय रानी कुमारी बिहार के सिवान स्थित मायके में करीब तीन माह से हैं।

इनके 36 वर्षीय पति चंद्रशेखर गांव में खेती-किसानी कर रहे हैं। जबकि डुमरी गांव निवासी 50 वर्षीय आफरीन इस गांव में है, उनके पति अल्ताफ शेख महाराष्ट्र के मुंबई में जीविकाेपार्जन कर रहे हैं। इसी गांव की निवासी 35 वर्षीय रकीबुन्निशां व उनके पति मो.वसीम दोनों गांव में ही हैं।