SIR In UP: बिहार, महाराष्ट्र तो किसी का मायका सिद्धार्थनगर, नहीं दे पाई भाग संख्या
दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को त्रुटिरहित तैयार करने के लिए जनपद में गत तीन नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)अभियान चल रहा है। यह 26 दिसंबर यानी शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। संतकबीर नगर संसदीय क्षेत्र से वर्ष 1999 में सपा से वहीं 2004 में बसपा से लगातार दो बार सांसद रहे स्वर्गीय भालचंद्र यादव के पैतृक गांव खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के भगता का रोचक मामला सामने आया है।
इस गांव में ब्याही एक का बिहार, दूसरे का महाराष्ट्र वहीं तीसरी महिला का मायका इस प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में है। इसमें से एक मायके में हैं, वहीं दूसरी ससुराल में ही है, उसका पति मुंबई में मजदूरी कर रहा है, जबकि तीसरी महिला इस गांव में पति के साथ रह रही हैं।
ये तीनों महिलाएं अब तक अपने मायके का मतदाता सूची का भाग संख्या नहीं दे पाई हैं। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) इनका फार्म भरवा चुके हैं लेकिन भाग संख्या न मिलने से बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि दो दिन में अभियान समाप्त हो जाएगा। इससे ये व इनके सहयोग में लगाए गए सुपरवाइजर काफी परेशान हैं।
पूर्व सांसद के गांव के बीएलओ व सुपरवाइजर काफी परेशान
खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत-भगता के राजस्व गांव जसुई देवघटा स्थित प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या-484 की बीएलओ पुष्पा गुप्ता हैं। इनके सहयोग में सुपरवाइजर आशीष पाण्डेय (लेखपाल) लगे हैं। जसुई देवघटा राजस्व गांव निवासी 35 वर्षीय रानी कुमारी बिहार के सिवान स्थित मायके में करीब तीन माह से हैं।
इनके 36 वर्षीय पति चंद्रशेखर गांव में खेती-किसानी कर रहे हैं। जबकि डुमरी गांव निवासी 50 वर्षीय आफरीन इस गांव में है, उनके पति अल्ताफ शेख महाराष्ट्र के मुंबई में जीविकाेपार्जन कर रहे हैं। इसी गांव की निवासी 35 वर्षीय रकीबुन्निशां व उनके पति मो.वसीम दोनों गांव में ही हैं।
ये तीनों महिलाएं गैर प्रांत व जनपद में मायका होने के कारण अब तक वहां के मतदाता सूची का भाग संख्या नहीं दे पाई हैं। जबकि बीएलओ पुष्पा गुप्ता इनका एसआइआर फार्म भर चुकी है।
केवल भाग संख्या न मिल पाने के कारण उसे बीएलओ एप पर अब तक डिजिटाइज्ड नहीं कर पाई हैं। जनपद में यह समस्या कई महिलाओं के सामने हैं। इसको लेकर बीएलओ व सुपरवाइजर दोनों काफी परेशान हैं। यदि दो दिन के अंदर यह जानकारी नहीं मिली तो विकट स्थिति पैदा हो सकती है।
किस विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने भरे हुए फार्म डिजिटाइज्ड
|विधानसभा
|कुल बीएलओ
|कुल मतदाता
|भरे फार्म डिजिटाइज्ड
|प्रतिशत में
|मेंहदावल
|494
|4,71,742
|3,75,147
|79.52
|खलीलाबाद
|508
|4,68,685
|3,68,046
|78.53
|धनघटा
|436
|3,96,759
|3,22,959
|81.40
|योग
|1,438
|13,37,186
|10,66,152
|79.73
निर्धारित समय-सीमा के अंदर संपूर्ण कार्य पूरे किए जाने हैं। इसके लिए तीनों तहसील के एसडीएम को निर्देशित किया गया है। इस कार्य में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। प्रगति में सुधार लाने के लिए प्रयास जारी है।
-आलोक कुमार-डीएम
