संतकबीर नगर में मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों में धांधली की जांच के लिए टीम गठित, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। डीएम ने बेलहरकला ब्लाक के ग्राम पंचायत-समंथा में मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर दी है। उन्होंने टीम से धरातल पर हुए विकास कार्यों की जांच कर व अभिलेखों का मिलान कर रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देने के लिए निर्देशित किया है।

इस ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति की शिकायत मिलने पर लोक आयुक्त-लखनऊ ने पत्र जारी किया है। इसमें प्रकरण की जांच करने व कमियां मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस पर टीम जांच के लिए गठित की गयी है।

बेलहरकला ब्लाक के ग्राम पंचायत-समंथा के राजस्व गांव बभनी निवासी बनवारी ने अपने यहां मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों में सरकारी धनराशि के दुरूपयोग किए जाए की शिकायत डीएम के पास की थी।

इसके अलावा उन्होंने लोक आयुक्त-लखनऊ के पास शिकायत की थी। इस पर उनके सचिव ने पत्र जारी कर प्रकरण की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इससे संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है। इस पर डीएम ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित की है। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी सुजीत कुमार व भूमि संरक्षण विभाग के अवर अभियंता पंकज कुमार शामिल हैं।

डीएम ने पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर हुए कार्यों की जांच कर व अभिलेखों की मिलान कर 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच टीम गठित किए जाने से यहां के प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक में खलबली मची हुई है।