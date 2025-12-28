Language
    संतकबीर नगर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप

    By Rakesh Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    संतकबीर नगर में एक 26 वर्षीय युवती ने अपने रिश्तेदार पर शादी का झांसा देकर छह साल तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसकी अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एक गांव की रहने वाली 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके रिश्तेदारी का एक युवक शादी का झांसा देकर छह साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपित ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

    कोतवाली खलीलाबाद के मगहर चौकी क्षेत्र की रहने वाली युवती ने थाने में दिए गए तहरीर में बताया कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बेलापार गांव निवासी सूरज उसका रिश्तेदार है। आरोप है कि उसने शादी का भरोसा देकर पांच-छह वर्षों तक दुष्कर्म किया। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपित ने एक-दो बार दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया।

    पीड़िता के अनुसार, जब आरोपित से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और पैसे की मांग करने लगा। साथ ही शादी से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।