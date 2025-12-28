संतकबीर नगर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। एक गांव की रहने वाली 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके रिश्तेदारी का एक युवक शादी का झांसा देकर छह साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपित ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

