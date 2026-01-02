Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संतकबीरनगर में युवती के साथ किया प्रेम विवाह, शारीरिक संबंध बनाकर छोड़ा; जांच में जुटी पुलिस

    By Atul Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:39 PM (IST)

    संतकबीरनगर में एक युवती ने प्रेम विवाह के बाद शारीरिक संबंध बनाने और फिर उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, नवंबर 2024 में बृजेश कुमार ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रेमी के स्वजनों ने भी दी प्रताड़ना, मारपीट करने का आरोप। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, सांथा। प्रेम के जाल में फंसाकर युवती से प्रेम विवाह करने और बाद में शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे छोड़ देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ धोखे से शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बेलहर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि नवंबर 2024 में उसने बृजेश कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। नवंबर 2025 तक पति-पत्नी के रूप में वह उसके साथ रही। आरोप है कि इसी दौरान बृजेश ने उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हुई तो आरोपित ने धोखे से उसका गर्भपात भी कराया।

    पीड़िता के अनुसार कुछ समय बाद पति उसे छोड़कर चला गया। जब उसने फोन के माध्यम से संपर्क किया तो विवाह और पत्नी के रिश्ते को मानने से इंकार कर दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ ससुर समेत अन्य स्वजनों ने मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के प्रेमी बृजेश कुमार, रविंद्र, इंद्रेश, दूधनाथ और उसकी सास के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।

    यह भी पढ़ें- संतकबीरनगर में ज्वेलरी की दुकान से हुई लूट का 24 घंटे के अंदर हुआ पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

    बेलहर थाना के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।