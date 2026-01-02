संतकबीरनगर में युवती के साथ किया प्रेम विवाह, शारीरिक संबंध बनाकर छोड़ा; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, सांथा। प्रेम के जाल में फंसाकर युवती से प्रेम विवाह करने और बाद में शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे छोड़ देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ धोखे से शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बेलहर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि नवंबर 2024 में उसने बृजेश कुमार के साथ प्रेम विवाह किया था। नवंबर 2025 तक पति-पत्नी के रूप में वह उसके साथ रही। आरोप है कि इसी दौरान बृजेश ने उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हुई तो आरोपित ने धोखे से उसका गर्भपात भी कराया।