    संतकबीरनगर में ज्वेलरी की दुकान से हुई लूट का 24 घंटे के अंदर हुआ पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

    By Rakesh Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:05 PM (IST)

    मामले का खुलासा करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। लोहरौली ठकुराई बाजार स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। इसमें शामिल एक लुटेरे को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, लूटे गए सोने के जेवर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है।

    पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि लोहरौली ठाकुराई बाजार स्थित प्रकाश ज्वेलर्स की संचालिका मीना वर्मा पत्नी स्व. ओम प्रकाश वर्मा की तहरीर के अनुसार 30 दिसंबर की शाम एक युवक दुकान पर आया और सोने के जेवर दिखाने को कहा। कीमत पूछने के बाद वह अगले दिन आने की बात कहकर चला गया।

    अगले दिन 31 दिसंबर की शाम करीब 4:45 बजे वही युवक दोबारा दुकान पर पहुंचा और चार जोड़ा कान के झाले देखने के लिए मांगे। जैसे ही महिला व्यवसायी ने जेवरात बाहर निकाले इसी दौरान उसने तमंचा दिखाकर जेवर लूट लिए और भाग निकला। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया।

    घटना के बाद थाना दुधारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देश पर एसओजी समेत पुलिस की तीन टीमें गठित की गईं। गुरुवार को पुलिस टीम ने सीसीकैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान कर बंगाली रोड लोहरौली के पास उसे धर दबोचा।

    गिरफ्तार आरोपित परवेज पुत्र शहाबुद्दीन, निवासी ढोढ़या, थाना दुधारा की निशानदेही पर चार जोड़ा कान के झाले (वजन 17.365 ग्राम), जिनकी अनुमानित कीमत लगभग दो लाख रुपये है बरामद कर लिए गए। उसके पास घटना में प्रयुक्त 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है।

    बेरोजगारी मिटाने को बन गया अपराधी
    पुलिस पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि 31 दिसंबर की शाम वह जेवर खरीदने के बहाने प्रकाश ज्वेलर्स की दुकान पर गया था और तमंचा दिखाकर चार जोड़ा कान के झाले लूटकर फरार हो गया। उसने बताया कि उसका कोई स्थायी आय स्रोत नहीं है। वह आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए इस तरह के अपराध करता है। अवैध तमंचे के संबंध में वह कोई वैध कागजात भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

    पुलिस टीम में यह रहे शामिल
    गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविंद शर्मा उपनिरीक्षक वीर बहादुर यादव, हेड कांस्टेबल राजेश प्रसाद, हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह, कांस्टेबल रंजन कुमार सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र दूबे एवं कांस्टेबल दीपक सिंह शामिल रहे।