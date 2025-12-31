संतकबीरनगर में महिला आरक्षी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, सौतेला पिता गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। महिला आरक्षी ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला आरक्षी ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ पिछले कई वर्ष से खलीलाबाद शहर में किराए के मकान में रह रही है। इसकी तैनाती भी इसी जिले में है। महिला आरक्षी के पहले पति की मृत्यु हो चुकी है और उसने दूसरी शादी की है। दूसरा पति भी किराए के मकान में साथ ही रहता है।