अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग पर बनेगा 64 करोड़ का ओवरब्रिज, संतकबीरनगर-गोरखपुर को मिलेगी नई कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। गोरखपुर और संतकबीरनगर को जोड़ने वाली अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 64 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जाएगा। पुल निर्माण के लिए कार्यदाई संस्था सेतु निगम को प्रथम किस्त भी अवमुक्त कर दी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

ओवरब्रिज बनने से क्षेत्र के लोगों को गोरखपुर जाने में न सिर्फ कम समय लगेगा, बल्कि रेलवे क्रासिंग पार करने के दौरान होने वाले जोखिम से भी निजात मिलेगी। अभी तक गेट बंद रहने के कारण लोग घंटों रेलवे क्रासिंग पर फंसे रहते थे, लेकिन अब यह समस्या जल्द समाप्त होने वाली है।