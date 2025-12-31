Language
    अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग पर बनेगा 64 करोड़ का ओवरब्रिज, संतकबीरनगर-गोरखपुर को मिलेगी नई कनेक्टिविटी

    By Rakesh Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    संतकबीरनगर और गोरखपुर को जोड़ने वाली अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग पर 64 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनेगा। इसके निर्माण का रास्ता साफ हो ...और पढ़ें

    64 करोड़ से बनेगा सात सौ मीटर लंबा व सात मीटर चौड़ा बनेगा ओवरब्रिज। जागरण

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। गोरखपुर और संतकबीरनगर को जोड़ने वाली अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 64 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जाएगा। पुल निर्माण के लिए कार्यदाई संस्था सेतु निगम को प्रथम किस्त भी अवमुक्त कर दी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

    ओवरब्रिज बनने से क्षेत्र के लोगों को गोरखपुर जाने में न सिर्फ कम समय लगेगा, बल्कि रेलवे क्रासिंग पार करने के दौरान होने वाले जोखिम से भी निजात मिलेगी। अभी तक गेट बंद रहने के कारण लोग घंटों रेलवे क्रासिंग पर फंसे रहते थे, लेकिन अब यह समस्या जल्द समाप्त होने वाली है।

    मगहर कस्बे के पास स्थित अशरफाबाद रेलवे क्रासिंग (गेट संख्या 173) बी पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। पुल निर्माण के लिए 17 करोड़ 51 लाख 30 हजार रुपये की राशि भी अवमुक्त कर सरकार ने जिले को बड़ी सौगात दी है।

    मगहर कस्बे से अशरफाबाद जाने के लिए लोगों को रेलवे क्रासिंग पर घंटों इंतजार करना पड़ता था। लंबे इंतजार के बाद अब लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। ओवरब्रिज बनने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। -जावेद बरकाती

    यह पुल संतकबीरनगर और गोरखपुर जिले को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब लोगों को रेलवे क्रासिंग पर रुकना नहीं पड़ेगा और आवागमन सुगम होगा। -शाहिद खान

    रेलवे क्रासिंग पर आए दिन लोग ट्रेनों की आवाजाही के कारण फंसे रहते थे। कई बार घंटों गेट खुलने का इंतजार करना पड़ता था। ओवरब्रिज बनने से यह समस्या समाप्त होगी और क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी। लोगों ने इसे क्षेत्रवासियों के लिए वरदान बताया है। -रंजीत कन्नौजिया

    अशरफाबाद जाने वाले मार्ग पर रेल संपर्क मार्ग 173 बी ओबरब्रिज बनने के लिए स्वीकृत मिल गई है । जल्द ही इसका निर्माण प्रारंभ की जायेगी।

    -कमलेश त्रिपाठी, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर ,सेतु निर्माण इकाई बस्ती ।