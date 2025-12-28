जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ब्रिटेन की नागरिकता छिपाकर लगभग पांच वर्ष तक वेतन लेने वाले और इस समय ब्रिटेन में रह रहे दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मुबारकपुर के आलिया सेक्शन के अध्यापक और संतकबीर नगर जिले के मोहल्ला रजा नगर की रजा मंजिल निवासी शमसुलहोदा खान पर अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

ईडी ने शमसुलहोदा खान के खिलाफ मनी लांड्रिंग मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई यूपी एटीएस द्वारा दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई है। ईडी ने मौलाना के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है। जांच कर रही ईडी की टीम कभी भी आजममगढ़ में धमक सकती है।

दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम के मदरसा प्रबंधक ने शमसुलहोदा खान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आराेप है कि शिक्षक पद पर तैनात भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ ब्रिटेन का नागरिक बना रहा। 2013 से 2017 तक 16 लाख, 59 हजार, 555 रुपये की धनराशि लेने में सफल रहा।

बाद में शिक्षक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मुबारकपुर से अपने पैतृक घर चला गया। रिकवरी के संबंध में संतकबीर नगर जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया गया है । क्योंकि शमसुलहोदा खान का वेतन व अन्य भुगतान जिस बैंक के खाते में जाता रहा है, वह संतकबीर नगर में ही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अक्टूबर से उसके पेंशन भुगतान पर भी रोक लगा दी है।