संतकबीर नगर में संविदा चालकों की भर्ती के लिए लगेगा रोजगार मेला, इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन; जानें पूरी डिटेल
संतकबीर नगर के चकदही स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 5 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें बस्ती डिपो के लिए संविदा चालकों की भर्ती की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। जिला सेवायोजन कार्यालय खलीलाबाद ब्लॉक के चकदही गांव स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगामी पांच जनवरी को सुबह दस बजे से दोपहर के तीन बजे तक एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित होगा।
इसमें परिवहन निगम बस्ती डिपो के लिए संविदा चालकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन होगा। इसके लिए सेवायोजन विभाग के वेव पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उन्हें रोजगार मेले में सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, बायोडाटा के साथ आना होगा। शैक्षिक योगयता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होने के साथ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। लंबाई पांच फुट तीन इंच, भारी वाहन चलाने से संबंधित लाइसेंस, न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव, आयु 23 वर्ष 06 माह होना चाहिए।
चयन होने पर मानदेय 2.20 रुपये प्रति किमी, पांच हजार से अधिक किमी व 22 दिन के संचालन पर तीन हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तथा रात्रि भत्ता, लक्ष्य से अधिक आय पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगा। जिला सेवायोजन अधिकारी माधवी उपाध्याय ने बताया कि इसके आयोजन की तैयारी चल रही है।
