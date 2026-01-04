संतकबीरनगर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की हुई पैमाइश, रास्ता खाली न करने पर चलेगा बुलडोजर

संवाद सूत्र, महुली। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रास्ता रोके जाने की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपजिलाधिकारी धनघटा डॉ. सुनील कुमार के निर्देश पर पुलिस व राजस्व विभाग की नौ सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की। जांच के दौरान चकनाली से जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा पाया गया, जिस पर कब्जाधारियों को तत्काल भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय रहते कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम पंचायत महुली निवासी शांति देवी पत्नी राजेंद्र, भोला, मनोज सोनकर, राजपति, मुकेश, नंदलाल, विशाल, शकुंतला समेत अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि ग्राम सभा की चकनाली भूमि से जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर कुछ लोगों ने दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे लगभग ढाई दर्जन ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है।