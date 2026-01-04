संतकबीरनगर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की हुई पैमाइश, रास्ता खाली न करने पर चलेगा बुलडोजर
संतकबीरनगर के महुली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उपजिलाधिकारी धनघटा के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, महुली। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रास्ता रोके जाने की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपजिलाधिकारी धनघटा डॉ. सुनील कुमार के निर्देश पर पुलिस व राजस्व विभाग की नौ सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की। जांच के दौरान चकनाली से जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा पाया गया, जिस पर कब्जाधारियों को तत्काल भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि समय रहते कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम पंचायत महुली निवासी शांति देवी पत्नी राजेंद्र, भोला, मनोज सोनकर, राजपति, मुकेश, नंदलाल, विशाल, शकुंतला समेत अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि ग्राम सभा की चकनाली भूमि से जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर कुछ लोगों ने दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे लगभग ढाई दर्जन ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है।
शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर संज्ञान में लेते हुए एसडीएम धनघटा ने पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पैमाइश कराई। पैमाइश में अवैध कब्जा पाए जाने पर कब्जाधारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रास्ता खाली करने के निर्देश दिए गए। राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि यदि तय समय सीमा के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पैमाइश के दौरान राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक सोमनाथ मिश्रा, लेखपाल अभिषेक यादव, राकेश कुमार, विजय कुमार, जगपाल, सिपाही सुनील सिंह, संगठन सिंह, अरविंद यादव सहित ग्रामीण शांति देवी, राजेंद्र, भोला, मनोज सोनकर, नंदलाल, मुकेश आदि मौजूद रहे।
