Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संतकबीर नगर से माघ मेला के लिए रवाना होंगी 50 सरकारी बसें, 14 से 25 जनवरी तक होगा आवागमन

    By Sugriv Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    संतकबीर नगर से प्रयागराज के माघ मेले के लिए 50 सरकारी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें 14 से 25 जनवरी तक मेंहदावल, खलीलाबाद और मुखलिसपुर से संचालित होंगी। मौ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    माघ मेला के लिए को मिलीं 50 सरकारी बसें।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले को लेकर संतकबीर नगर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए जाते हैं। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने व्यापक तैयारी की है। स्नानार्थियों को ले जाने और वापस लाने के लिए 50 सरकारी बसें संतकबीर नगर को आवंटित की गई हैं।

    परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लवकुमार सिंह ने बताया कि यह बसें मेंहदावल, खलीलाबाद और मुखलिसपुर बस स्टेशन से चलाई जाएंगी। मेला बसों का संचालन 14 से 25 जनवरी तक किया जाएगा।

    18 जनवरी को मौनी अमावस्या अत्यधिक भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए शनिवार से ही खलीलाबाद, मेंहदावल, धनघटा और बखिरा क्षेत्र से प्रयागराज जाने वाली रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। स्नान पर्व के निकट आने के कारण यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि होने की संभावना है।

    श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग एवं प्रशासन ने अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर और बसें बढ़ाई जा सकती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो।

    दूसरी ओर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 15 जनवरी के बाद वे यात्रा से पूर्व बस और ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा सुरक्षित यात्रा के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि आगामी प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान भीड़ और बढ़ सकती है, ऐसे में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा।