    संतकबीरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत

    By Rakesh Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:56 PM (IST)

    संतकबीरनगर के पायलपार चौराहे पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ सुमित्रानंदन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। खलीलाबाद से घर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    खलीलाबाद–धनघटा मार्ग पर स्थित पायलपार चौराहे के पास हुआ हादसा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। पायलपार चौराहे पर शुक्रवार की देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

    हादसे के समय बाइक सवार खलीलाबाद से घर लौट रहा था। इसबीच सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह सड़क पर गिर पड़े और ट्रॉली का पहिया ऊपर चढ़ गया, जिससे घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

    जानकारी के अनुसार शिवसरा गांव निवासी 59 वर्षीय सुमित्रानंदन शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा खलीलाबाद स्थित एक किराना दुकान पर पिकअप वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। शुक्रवार की सुबह भी वह काम पर खलीलाबाद गए थे।

    रात करीब दस बजे ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह खलीलाबाद–धनघटा मार्ग पर स्थित पायलपार चौराहे के पास पहुंचे, तभी धनघटा की ओर से गेहूं की बोरियां लादकर खलीलाबाद की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सामने से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।