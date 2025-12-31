UP में नए साल 2026 के जश्न पर पुलिस की कड़ी निगरानी, हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

संवाद सूत्र, बखिरा। नववर्ष के स्वागत को लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित है। इसके स्वागत में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोग अपने-अपने अंदाज में नववर्ष का स्वागत करेंगे। पुलिस महकमा इसको लेकर संवेदनशील है। नये वर्ष के जश्न में कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस की पहरेदारी करेगी।

