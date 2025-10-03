संभल में युवती का अश्लील फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, अन्य दो की तलाश जारी
बहजोई में एक युवक ने इंस्टाग्राम से युवती की फोटो डाउनलोड करके उसे एआई से अश्लील बनाकर वायरल कर दिया। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी अरविंद जोशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दो अन्य किशोर भी शामिल थे जिन्होंने फोटो को एडिट करने के लिए कहा था। पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।
संवाद सहयोगी, बहजोई। एक युवक ने एक युवती का इंस्टाग्राम से फोटो डाउनलोड किया और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने मित्र से अश्लील बनवा लिया और उसके बाद उसे फिर से इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो वायरल होने के बाद युवती के पिता ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की गई तो बताया कि इसमें दो अन्य किशोर भी शामिल है। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है जबकि अन्य दो के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है।
दरअसल, बहजोई पुलिस को तीन दिन पूर्व एक युवती के पिता के द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहजोई के रहने वाले एक युवक ने अपने इंटरनेट मीडिया के एक प्लेटफार्म से अश्लील फोटो वायरल कर दिया है जोकि एडिट करके बनाया गया है।
पुलिस ने इस संबंध में नगर के मोहल्ला इसमपुर रोड निवासी युवक अरविंद जोशी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसके दो अन्य साथियों के द्वारा फोटो को इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया गया था युवती को वह फॉलो कर रहे थे और उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फोटो को एडिट कर उसे अश्लील बनाने के लिए कहा था। हालांकि, इस फोटो को कई अन्य लोगों ने शेयर भी कर दिया। कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में फोटो को वायरल करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
यह भी पढ़ें- जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस कर्मियों ने बाइक से किया रूट मार्च
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।