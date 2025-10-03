संभल में युवती का अश्लील फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, अन्य दो की तलाश जारी

बहजोई में एक युवक ने इंस्टाग्राम से युवती की फोटो डाउनलोड करके उसे एआई से अश्लील बनाकर वायरल कर दिया। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी अरविंद जोशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दो अन्य किशोर भी शामिल थे जिन्होंने फोटो को एडिट करने के लिए कहा था। पुलिस अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।

संवाद सहयोगी, बहजोई। एक युवक ने एक युवती का इंस्टाग्राम से फोटो डाउनलोड किया और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने मित्र से अश्लील बनवा लिया और उसके बाद उसे फिर से इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो वायरल होने के बाद युवती के पिता ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की गई तो बताया कि इसमें दो अन्य किशोर भी शामिल है। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है जबकि अन्य दो के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है।

दरअसल, बहजोई पुलिस को तीन दिन पूर्व एक युवती के पिता के द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहजोई के रहने वाले एक युवक ने अपने इंटरनेट मीडिया के एक प्लेटफार्म से अश्लील फोटो वायरल कर दिया है जोकि एडिट करके बनाया गया है।