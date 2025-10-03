जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस कर्मियों ने बाइक से किया रूट मार्च

संभल में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एएसपी ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीएम-एसपी ने स्थिति का जायजा लिया और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई।

जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएसपी ने पुलिस बल के साथ बाइकों से रूट मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। नमाज के दौरान आसपास भारी पुलिस बल के साथ पीएसी व आरआरएफ के जवान तैनात रहे। डीएम-एसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के साथ ही सत्यव्रत चौकी में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरेली में उपद्रव के बाद से ही पुलिस प्रशासन सतर्क है। जुमे की नमाज को लेकर सुबह से सतर्कता बरती गई। चिह्नित स्थानों पर पुलिस व पीएसी जवान तैनात रहे। शहर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों ने चौधरी सराय पुलिस चौकी से मुहल्ला नाला, चौधरी सराय, हसनपुर मार्ग, बदायूं दरवाजा, देहली दरवाजा, कोट गर्वी, नखासा, बाजार होते हुए जामा मस्जिद के पास तक बाइकों से रूट मार्च किया।