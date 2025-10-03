Language
    जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद पर रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस कर्मियों ने बाइक से किया रूट मार्च

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    संभल में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एएसपी ने पुलिस बल के साथ रूट मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। डीएम-एसपी ने स्थिति का जायजा लिया और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई।

    संभल में स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी। - जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएसपी ने पुलिस बल के साथ बाइकों से रूट मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। नमाज के दौरान आसपास भारी पुलिस बल के साथ पीएसी व आरआरएफ के जवान तैनात रहे। डीएम-एसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के साथ ही सत्यव्रत चौकी में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।

    बरेली में उपद्रव के बाद से ही पुलिस प्रशासन सतर्क है। जुमे की नमाज को लेकर सुबह से सतर्कता बरती गई। चिह्नित स्थानों पर पुलिस व पीएसी जवान तैनात रहे। शहर में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एएसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों ने चौधरी सराय पुलिस चौकी से मुहल्ला नाला, चौधरी सराय, हसनपुर मार्ग, बदायूं दरवाजा, देहली दरवाजा, कोट गर्वी, नखासा, बाजार होते हुए जामा मस्जिद के पास तक बाइकों से रूट मार्च किया।

    जिलाधिकारी डॉ. राजेंद पैंसिया व एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी जामा मस्जिद पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निरीक्षण कर कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की फुटेज देखीं। जिलाधिकारी ने बताया कि शांति से जुमे की नमाज अदा की गई। प्रशासन की ओर से समय समय पर शांति समिति के साथ ही संभ्रांत लोगों से वार्ता की जाती रहती है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी, एसडीएम विकास चंद्र, सीओ आलोक भाटी रहे।

