    यूपी में बुलडोजर के डर से जुमे की नमाज के बाद खुद ही मस्जिद तोड़ने लगे लोग, तैनात रही पुल‍िस

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:17 PM (IST)

    संभल के राया बुजुर्ग गांव में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर बने बारात घर और मस्जिद का निर्माण किया था। प्रशासन द्वारा बारात घर तोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद को तोड़ने से पहले वहाँ जुमे की नमाज़ अदा की गई। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।

    संभल के राया बुजुर्ग में मस्जिद की दीवार तोड़ते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में शुक्रवार को दूसरे दिन ग्रामीण स्वयं सरकारी भूमि (तालाब और खाद के गड्ढे की भूमि) पर बरात घर व मस्जिद का निर्माण ग्रामीणों की ओर से निर्माण कर लिया। जहां गुरुवार को प्रशासन ने बरात घर को ध्वस्त करा दिया था, लेकिन शुक्रवार को ग्रामीण मस्जिद को तोड़ते हुए दिखाई दिए। जहां मस्जिद को तोड़ने से पहले गांव के लोगों ने उस मस्जिद में जुमे की नमाज भी अदा की। वहीं गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कर्मी तैनात दिखाई दिए।

    बता दें कि असमोली क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में तालाब की करीब 2310 वर्ग मीटर भूमि पर बरात घर तथा खाद के गड्ढों की 552 वर्ग मीटर भूमि पर ग्रामीणों द्वारा मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। इस मामले में 20 जून को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई तो तहसीलदार न्यायालय में इसके वाद दायर किया गया। जहां सुनवाई के बाद दो सितंबर को न्यायालय की ओर से बेदखली के आदेश जारी किए गए थे।

    बाद में प्रशासन की ओर से तहसीलदार द्वारा 13 सितंबर को नोटिस जारी किया था। साथ ही अतिक्रमण को चिंहित कर लाल रंग से निशान लगाए थे और एक सप्ताह के अंदर सरकारी भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे। परन्तु इन आदेश के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटवाया गया। इसी को लेकर गुरुवार को प्रशासन की ओर से सरकारी भूमि पर बने बरात घर व मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की गई थी। जहां पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों संग भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमण अभियान के दौरान करीब चार बुलडोजर की मदद से तालाब की भूमि पर बने बरात घर को ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया गया था।

    साथ ही डंपरों की मदद से उसके मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा था। जहां सुरक्षा की दृष्टि से एएसपी कुलदीप सिंह, सीओ असमोली कुलदीप कुमार कई थानों के भारी पुलिस बल के साथ वहां पर डटे हुए थे। साथ ही एक कंपनी पीएसी के जवानों का भी तैनात किया गया था।

    अतिक्रमण हटाए जाने की जानकारी पर डीएम एसपी भी गांव में पहुंच गए थे। जहां खाद के गड्ढों की भूमि पर बनी मस्जिद को स्वयं ही हटाने के लिए मस्जिद के मुतवल्ली ने चार दिन का समय मांगा था, इस पर प्रशासन ने समय देते हुए जल्द ही उसे हटाने को कहा था, लेकिन बाद में ग्रामीणों ने मिलकर स्वयं ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया था। इस दौरान गांव की गलियों में सन्नाटा और सड़कों पर पुलिस दिखाई दे रही थी।

    शुक्रवार को दूसरे दिन भी गांव में पुलिस कर्मी तैनात दिखाई दिए। जहां सन्नाटे के साथ साथ हल्की चहल पहल दिखाई दे रही थी। दोपहर को गांव के कुछ लोग मस्जिद में पहुंचे और वहां पर उन्होंने जुमे की नमाज को अदा किया। नमाज अदा करने के बाद कुछ ग्रामीणों ने हथौड़े और सब्बल की मदद से मिलकर मस्जिद की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था। जहां शाम तक वह उसे तोड़ने के कार्य में लगे हुए थे।

