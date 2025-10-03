UP News: प्रदेश में जुमा की नमाज सकुशल सम्पन्न, सभी संवेदनशील जिलाें में चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस

Juma Namaz Offered in UP Peacefully मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान और बाद में सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया था इसके बाद से इन जिलों में सुरक्षा चाक-चौबंद थी और जुमा की नमाज सकुशल सम्पन्न हाे गई।

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: आइ लव मुहम्मद के पोस्टर और होर्डिंग को लेकर बरेली में बीते शुक्रवार को बवाल के बाद प्रदेश सरकार काफी सतर्क थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान और बाद में सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया था, इसके बाद से इन जिलों में सुरक्षा चाक-चौबंद थी और जुमा की नमाज सकुशल सम्पन्न हाे गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइ लव मुहम्मद को लेकर प्रदेश में बढ़े बवाल और बरेली में बीते शुक्रवार को उपद्रव के बाद आज जुमे की नमाज के दौरान पुलिस को पूरी मुस्तैदी बरतने के निर्देश थे। मिली-जुली आबादी वाले संवेदनशील जिलों में अलर्ट के तहत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बरेली में हुए बीते शुक्रवार काे बवाल के बाद खास सतर्कता बरते जाने का निर्देश थे। वरिष्ठ अधिकारी सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे।

प्रयागराज और पड़ाेसू जिलाें प्रतापगढ़ और कौशांबी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। एहतियातन सभी प्रमुख मस्जिदों पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी गश्त पर थे। अभी तक तीनों जिलों में किसी तरह के विवाद की बात सामने नहीं आई है।

अमरोहा में जुमा की नमाज सकुशल संपन्न बरेली में हुए बवाल के मद्देनजर अमरोहा में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त करते रहे। दोपहर 12 बजे से विभिन्न मस्जिदों में नमाज शुरु हुई। इस दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सभी सीओ उनके क्षेत्र में थाना प्रभारियों के साथ गश्त पर रहे। ड्रोन से भी निगरानी की गई। दोपहर तक जिले में सभी जगह जुमा की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ।

प्रदेशभर में जुमे की नमाज को लेकर डीजीपी मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया। नमाज और विसर्जन को लेकर संवेदनशील जिलों में पुलिस बल तैनात थी। सीनियर अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश थे, जबकि सभी स्थान पर वीडियो कैमरा, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश थे। बीते शुक्रवार को बरेली में बवाल होने के बाद गुरूवार से आज रात तक वहां पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है।

बरेली में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन हालात को लेकर पूरी तरह सतर्क था। बरेली में शुक्रवार की नमाज को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। बेहद संवेदनशील जिले संभल में जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर था। पुलिस आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सतर्क रही और संभल नगर में पीएसी के साथ ही रैपिड रेस्पांस फोर्स (आरआरएफ) को भी तैनात किया गया।