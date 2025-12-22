नीले ड्रम से भी खाैफनाक हत्याकांड: ग्लांइडर से काटा शरीर, नाले और गंगा में बहाए टुकड़े; प्रेमी संग मिलकर पति की नृशंस हत्या

जागरण संवाददाता, संभल। मेरठ में मुस्कान के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को काटकर ड्रम में घटना की तरह संभल के चंदौसी में भी एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने पति का उसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। हथौड़े व रॉड से वार कर पहले मारा, फिर ग्लाइंडर से शव के टुकड़े टुकड़े किए। गर्दन काटी, हाथ और पैर भी अलग किए।

धड़ को नाले में फेंक दिया और बाकी अंगों को राजघाट गंगा में बहा दिया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर पत्नी ने थाने में पति की गुमशुदगी भी दर्ज करवा दी। संभल के चंदौसी में हुआ दिल दहला देने वाली घटना का राजफाश,

पुलिस के अनुसार 15 दिसंबर को नगर से सटे पत्रुआ गांव के नाले में एक क्षत-विक्षत और सड़ी-गली हालत में शव बरामद हुआ था। जिसमें सिर और हाथ-पैर नहीं थे। दो दिन बाद शव के कटे हुए एक हाथ पर “राहुल” नाम गुदा मिला, जिसके आधार पर शिनाख्त की दिशा में जांच आगे बढ़ी।

इसी दौरान पता चला कि करीब एक माह पहले चुन्नी मोहल्ला निवासी रूबी ने अपने पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।जांच में सामने आया कि रूबी के मोहल्ले के ही गौरव से अवैध संबंध थे, जिसका राहुल लगातार विरोध कर रहा था। 18 नवंबर को राहुल ने रूबी और गौरव को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था।

राहुल हत्याकांड का आरोपित गौरव। नाले में फेंका धड़, गंगा में बहाए अन्य कटे हुए अंग उस समय राहुल ने गौरव व रूबी के साथ मारपीट करते हुए मोहल्ले में बदनाम और नग्नावस्था में घुमाने की धमकी दी थी, तभी रूबी व प्रेमी गौरव ने राहुल पर हमला कर दिया था और फिर हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के लिए गौरव ने 19 नवंबर को ग्लाइंडर खरीदा।

रूबी बाजार से पॉलीथिन का बैग खरीदकर लाई। सिर और हाथ-पैरों को बैग में भरकर गंगा में फेंक दिया गया, जबकि धड़ को पत्रुआ गांव के नाले में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था, लेकिन सिर व हाथ पैर गंगा में बह गए हैं।