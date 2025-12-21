Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुलडोजर कार्रवाई के बाद चौड़ी हो गई जीटी रोड... प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाया अतिक्रमण

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:49 AM (IST)

    एटा में जीटी रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नगर पालिका, प्रशासनिक टीम और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड से मेडिकल कॉलेज तक अतिक्रमण ...और पढ़ें

    Hero Image

    अतिक्रमण हटाओ अभियान।

    जागरण संवाददाता, एटा। शहर के मुख्य मार्ग जीटी रोड पर शनिवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नगर पालिका, प्रशासनिक टीम और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में दोनों ओर बस स्टैंड से लेकर मेडिकल कालेज तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर पालिका ने पुलिस के साथ शनिवार को चलाया अभियान

    शहर में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी। खासकर सुबह और शाम के समय वाहन चालकों को निकलने में काफी दिक्कत होती थी। कई बार सड़क सकरी होने के चलते छोटे-बड़े हादसे भी हो चुके हैं। इस समस्या को लेकर नागरिकों द्वारा प्रशासन से लगातार शिकायतें की जा रही थीं। शनिवार को नगर पालिका के कर्मियों ने जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से सड़क किनारे लगाए गए अतिक्रमण को हटाया।

    अतिक्रमण की वजह से संकरी होती जा रही हैं शहर की सड़कें

    पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन अधिकारियों द्वारा समझाने पर स्थिति नियंत्रित रही। 

    अधिशासी अधिकारी एवं एसडीएम अतिरिक्त सतीश कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाना और दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है। अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी कि दोबारा सड़क पर कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि नगर पालिका द्वारा समय-समय पर इस तरह के अभियान आगे भी चलाए जाएंगे।