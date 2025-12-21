बुलडोजर कार्रवाई के बाद चौड़ी हो गई जीटी रोड... प्रशासन ने अभियान चलाकर हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, एटा। शहर के मुख्य मार्ग जीटी रोड पर शनिवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नगर पालिका, प्रशासनिक टीम और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में दोनों ओर बस स्टैंड से लेकर मेडिकल कालेज तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।

नगर पालिका ने पुलिस के साथ शनिवार को चलाया अभियान शहर में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी। खासकर सुबह और शाम के समय वाहन चालकों को निकलने में काफी दिक्कत होती थी। कई बार सड़क सकरी होने के चलते छोटे-बड़े हादसे भी हो चुके हैं। इस समस्या को लेकर नागरिकों द्वारा प्रशासन से लगातार शिकायतें की जा रही थीं। शनिवार को नगर पालिका के कर्मियों ने जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से सड़क किनारे लगाए गए अतिक्रमण को हटाया।

अतिक्रमण की वजह से संकरी होती जा रही हैं शहर की सड़कें पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन अधिकारियों द्वारा समझाने पर स्थिति नियंत्रित रही।