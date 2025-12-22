एटा में 50 लाख का कोडिन युक्त कफ सीरप जब्त, ड्रग सिंडिकेट सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े तार

जागरण संवाददाता, एटा। एटा के अलीगंज क्षेत्र में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये कीमत का कोडीन युक्त कफ सीरप बरामद किया है। यह खेप गांव नगला बनी में स्थित एक तंबाकू के गोदाम में छिपाकर रखी गई थी। कार्रवाई में 47 पेटियां कफ सीरप बरामद हुई हैं और चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपितों के तार ड्रग सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े बताए जा रहे हैं।

एटा में 50 लाख का कफ सीरप बरामद, तंबाकू के गोदाम में छिपी थी 47 पेटियों की खेप रविवार देर रात करीब 12 बजे मिली सटीक सूचना पर आगरा की नारकोटिक्स टीम इंस्पेक्टर हरवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में अलीगंज थाने पहुंची। इसके बाद सीओ अलीगंज नीतिश गर्ग के नेतृत्व में सर्किल क्षेत्र के थानों की फोर्स ने गांव को घेराबंदी कर ली। पुलिस ने तंबाकू के गोदाम में छापा मारा तो वहां कफ सीरप की भारी खेप रखी मिली। छापेमारी के दौरान गोदाम में कुछ लोग काम कर रहे थे।

ड्रग सिंडिकेट सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े तार पुलिस को देखते ही वहां भगदड़ मच गई, लेकिन टीम ने मौके से प्रमोद शाक्य, जितेंद्र यादव, जितेंद्र शाक्य और पंजाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे लंबे समय से कफ सीरप की तस्करी कर रहे थे और आसपास के जिलों में दवा कारोबारियों तक इसकी आपूर्ति करते थे। गिरफ्तार आरोपितों में एक रिटायर्ड फौजी भी शामिल है।

आगरा नारकोटिक्स टीम और अलीगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार गिरफ्तार बरामद कफ सीरप के रैपर पर ‘विंग’ कंपनी का नाम अंकित है, हालांकि बैच नंबर खरोंचे हुए पाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि यह सिरप नशे के अवैध कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा था। पकड़ी गई खेप की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है।