घरों पर मौजूद लोग भी SIR में अनुपस्थित, मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो संभल डीएम ने कराई क्रॉस-चेकिंग

सौरव प्रजापति, संभल। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के सोनू ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र भरा, लेकिन उन्हें अनुपस्थित दर्शा दिया गया। यहीं की कविता, अमर पाल, रूबी और प्रेमवती को घर पर मौजूद होने के बावजूद अनुपस्थित दिखाया गया है।

जनपद में घर में मौजूद लोगों को एसआईआर में अनुपस्थित दर्शाने के ऐसे ही कई और मामले सामने आए हैं। कई बूथों पर 40 प्रतिशत तक मतदाताओं के नाम काटने पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने पुलिसकर्मियों से क्रास चेकिंग कराने की पहल की है।

बीट सिपाहियों से ऐसे बूथों की जानकारी कराई जा रही है, जहां 20 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। चेकिंग में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) की लापरवाही सामने आ रही है। कई बीएलओ ने मतदाताओं से संपर्क ही नहीं किया। एसआईआर के तहत 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा किए गए थे।

छह जनवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होनी है। सात जनवरी से दावे-आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। जिले में 15.70 लाख मतदाताओं में से 3.19 लाख यानी करीब 20 प्रतिशत गणना प्रपत्र नहीं भरे गए हैं। कई बूथों पर बड़ी संख्या में मतदाता अनुपस्थित दर्शाए गए हैं। कुछ शिकायतें ऐसी भी मिलीं, जिनमें लोगों ने गणना प्रपत्र भरने की बात कही, लेकिन उन्हें अनुपस्थित दर्शाया गया है।

मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए डीएम डॉ. पैंसिया ने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से सहयोग मांगा। इसके बाद बीट सिपाहियों से सत्यापन कराने पर सहमति बनी। क्रास चेकिंग के बाद रिपोर्ट एसपी के माध्यम से डीएम तक जाएगी। फिर मतदाता सूची को संशोधित कराया जाएगा।