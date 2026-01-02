सीने पर लिखा 'सनी लव नेहा', जेब में नशा... संभल के चकरोड पर मिली युवक की रहस्यमयी लाश!

संवाद सहयोगी, जागरण, जुनावई (संभल)। थाना जुनावई क्षेत्र के गांव दुवारी पूरन पट्टी गांव में चकरोड पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव के सीने पर सनी लव नेहा लिखा हुआ है और पेंट की जेब में गांजे की पुड़िया भी बरामद हुई है। युवक की उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है। चेहरे पर घाव भी हैं। शव कीचड़ में सना हुआ था। पास में एक बैग भी मिला है। जिसमें तीन-चार जोड़ी कपड़े हैं।

युवक के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जुनावई थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने मौके पर पहुंचकर आसपास के गांवों के ग्रामीणों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक नशे की प्रवृत्ति का प्रतीत हो रहा है। आशंका है कि नशे की हालत में रास्ता भटककर जंगल की ओर पहुंच गया होगा।