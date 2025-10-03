Language
    संभल में बहजोई पुलिस मुठभेड़ में लूट का अभियुक्त गिरफ्तार, हेड कांस्टेबल भी घायल

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:03 PM (IST)

    संभल के बहजोई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट के आरोपी तसब्बूर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई जिससे एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। मौके से हथियार और लूटे हुए कुंडल बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। वह पहले भी चोरी और अवैध हथियार के मामले में जेल जा चुका है।

    मुठभेड़ के बाद मौके पर जानकारी जुटाती पुलिस।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। बहजोई पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट के एक आरोपित तसब्बूर पुत्र जाफर निवासी चौधरी सराय थाना संभल को गिरफ्तार कर लिया। बहजोई पुलिस ने करीब रात आठ बजे थाना क्षेत्रांतर्गत करीमपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त तसब्बूर को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया।

    पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया जबकि पुलिस पार्टी से मुख्य आरक्षी हरीश कुमार भी घायल हो गया। मौके से एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक जोड़ी कुंडल बरामद किए हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने एक अक्टूबर को थाना बहजोई क्षेत्र में खेत में काम कर रही महिला से उसके कानों के कुंडल लूटे थे, जिस पर थाना बहजोई में मुकदमा पंजीकृत है।

    सूचना पर थाना पुलिस और बहजोई पुलिस क्षेत्राधिकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल अभियुक्त व घायल आरक्षी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है जहां दोनों उपचाराधीन हैं। मौके से आरोपित के अन्य साथी भागने में सफल रहे जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कांबिंग अभियान चलाया जा रहा है।

    सीओ डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है तथा बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक महीने पहले ही चोरी और अवैध तमंचे के मुकदमे में जेल से छूट के आया है।

