CM योगी की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला जेल भेजा, माफी मांगते बोला- फिर कभी नहीं करूंगा ये गलती
उत्तर प्रदेश के बनियाठेर में पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक आपत्तिजनक तस्वीर इंटरनेट पर साझा करने के आरोप में मोहम्मद समीर नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
संवाद सूत्र, बनियाठेर। थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वाले युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रसारित एक वीडियो में आरोपित माफी मांगते हुए ऐसा फिर कभी न करने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है।
पता हो कि गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित की गई थी, जिसमें आइ लव मुहम्मद के साथ ही मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर लगाई गई थी। इसका संज्ञान लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और बीती शाम को ही पोस्ट डालने वाले मोहम्मद समीर पुत्र हारून अली निवासी ग्राम नेहटा थाना बनियाठेर को गिरफ्तार कर लिया।
शुक्रवार को इसे एसडीएम आशुतोष तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासतमें जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज वर्मा ने बताया कि आई लव मुहम्मद कंटेंट के तहत हिंदू मुस्लिम सौहार्द्र बिगाड़ने व शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से मोहम्मद समीर नामक युवक ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को गलत तरीके से स्टोरी लगाकर प्रसारित किया था, जिसे गिरफ्तार कर चालान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पोस्ट डालने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।