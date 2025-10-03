CM योगी की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला जेल भेजा, माफी मांगते बोला- फिर कभी नहीं करूंगा ये गलती

उत्तर प्रदेश के बनियाठेर में पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक आपत्तिजनक तस्वीर इंटरनेट पर साझा करने के आरोप में मोहम्मद समीर नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और शांति भंग करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

संवाद सूत्र, बनियाठेर। थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वाले युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्रसारित एक वीडियो में आरोपित माफी मांगते हुए ऐसा फिर कभी न करने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पता हो कि गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित की गई थी, जिसमें आइ लव मुहम्मद के साथ ही मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर लगाई गई थी। इसका संज्ञान लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और बीती शाम को ही पोस्ट डालने वाले मोहम्मद समीर पुत्र हारून अली निवासी ग्राम नेहटा थाना बनियाठेर को गिरफ्तार कर लिया।