संभल में किराएदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना भी डाला

चंदौसी में किराए पर रहने वाले परिवार की 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के मामले में मकान मालिक जितेंद्र को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जागरण संवाददाता, चंदौसी। किराए पर रह रहे परिवार की किशोरी को रात में उठाकर अपने कमरे में लाकर मकान मालिक द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए 26 सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को इस मामले में दोषी युवक को 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा अदालत द्वारा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के कस्बा बबराला के एक मुहल्ले में किराए पर रह रहे परिवार के मुखिया की ओर से गुन्नौर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया कि 16 मार्च 2022 की रात करीब एक बजे उसकी पत्नी ने उठकर देखा तो उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपनी चारपाई पर नहीं थी। जब उसने मकान मालिक जितेंद्र के कमरे में जाकर देखा तो वह किशारी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इस बारे में उसने अपने पति को बताया तो उसने रंगे हाथ पकड़ लिया।