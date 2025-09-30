Language
    यूपी के इस ज‍िले में 12 पुल‍िसकर्मि‍यों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, SP के न‍िर्देश पर बदली दारोगाओं की तैनाती

    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:16 PM (IST)

    संभल जिले के बबराला थाने की कमान अब उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार को सौंपी गई है जो पहले टांडा चौकी के प्रभारी थे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर 11 अन्य उपनिरीक्षकों की तैनाती में भी बदलाव किया गया है। रोशन सिंह को लाइन हाजिर किए जाने के बाद यह फेरबदल किया गया है। महिला उप निरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है।

    12 पुल‍िसकर्मि‍यों के कार्यक्षेत्र में बदलाव।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बहजोई। पुलिस प्रशासन ने कई उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए बबराला थाने की कमान नए थाना प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार को सौंप दी है। नरेंद्र कुमार इससे पहले टांडा चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे। एक दिन पूर्व लाइन हाजिर किए गए थाना प्रभारी रोशन सिंह को हटाकर यह बदलाव किया गया है।

    पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर किए गए स्थानांतरण में 11 अन्य उप निरीक्षकों की तैनाती भी बदली गई है। पुलिस लाइन से उप निरीक्षक योगेश कुमार को चौकी प्रभारी टांडा थाना संभल भेजा गया है, जबकि अशोक कुमार को चौकी प्रभारी दिनौरा थाना धनारी बनाया गया है।

    रोशन अली को वरिष्ठ उप निरीक्षक के रूप में थाना बनियाठेर भेजा गया है और प्रमोद कुमार को कैला देवी थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह सुमित कुमार को असमोली, अल्केश चंद्र को बबराला और प्रदीप कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थाना संभल भेजा गया है। उप निरीक्षक रामकुमार सिंह को चौकी प्रभारी कस्बा थाना रजपुरा से स्थानांतरित कर बहजोई भेजा गया है।

    महिला उप निरीक्षकों में आरती सिसोदिया को कोतवाली चंदौसी, राखी को थाना असमोली और नीलम को गुन्नौर से स्थानांतरित कर थाना बहजोई भेजा गया है।

