संवाद सहयोगी, बहजोई। पुलिस प्रशासन ने कई उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए बबराला थाने की कमान नए थाना प्रभारी के रूप में उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार को सौंप दी है। नरेंद्र कुमार इससे पहले टांडा चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे। एक दिन पूर्व लाइन हाजिर किए गए थाना प्रभारी रोशन सिंह को हटाकर यह बदलाव किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर किए गए स्थानांतरण में 11 अन्य उप निरीक्षकों की तैनाती भी बदली गई है। पुलिस लाइन से उप निरीक्षक योगेश कुमार को चौकी प्रभारी टांडा थाना संभल भेजा गया है, जबकि अशोक कुमार को चौकी प्रभारी दिनौरा थाना धनारी बनाया गया है।