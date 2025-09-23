Language
    UP Land Acquisition: यूपी के इस ज‍िले में होगा भूमि‍ का अधि‍ग्रहण, क‍िसानों को म‍िलेगा मुआवजा

    संभल के आनंदपुर में पुलिस लाइन निर्माण के लिए 37.0701 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है। 35.8686 हेक्टेयर भूमि किसानों की सहमति से खरीदी गई जहां निर्माण जारी है। शेष 1.2015 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी हुई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द ही भूमि पर कब्जा लेकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। संभल के के बहजोई क्षेत्र के गांव आनंदपुर में प्रस्तावित नवीन पुलिस लाइंस निर्माण के लिए कुल 37.0701 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें से 35.8686 हेक्टेयर भूमि किसानों की सहमति से खरीदी जा चुकी है और उस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं, शेष 1.2015 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा किया जाना है, जिसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

    अधिसूचना के अनुसार तहसील चंदौसी क्षेत्र के गांव आनंदपुर की गाटा संख्या 344 का क्षेत्रफल 0.3075 हेक्टेयर, गाटा संख्या 388/1 का 0.5580 हेक्टेयर और गाटा संख्या 387 का 0.3360 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के दायरे में शामिल है।

    जिला प्रशासन का कहना है कि अधिग्रहण पूर्ण होते ही संपूर्ण भूमि पर कब्जा लेकर निर्माण की रफ्तार और तेज कर दी जाएगी। पुलिस लाइन निर्माण को जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, पुलिस बल को आवासीय व प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पुलिस तंत्र को आधुनिक ढांचे से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

    बता दें क‍ि पुलिस लाइन निर्माण कार्य पहले से चल रहा है और यह लगभग 32 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। वर्तमान में प्रशासनिक भवनों से लेकर विभिन्न आवासीय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है और शेष भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने पर परियोजना में तेजी आने की संभावना है।

    पुलिस लाइंस निर्माण के लिए भूमि के लिए पहले खरीद की जा चुकी है। कुछ भूमि अवशेष रह गई थी, जिस पर किसानों ने सहमति नहीं दी थी। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मुआवजे की राशि नियमानुसार दी जाएगी। अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य में तेजी आएगी और जिले को सुसंगठित व आधुनिक पुलिस लाइन की सौगात मिलेगी। प्रदीप वर्मा, एडीएम, संभल।

