संभल के रजपुरा में एक झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है जिसके चलते एक ढाई महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर के क्लीनिक के सामने जाम लगाया पुलिस ने मामला शांत कराया। पिता की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है जो फरार बताया जा रहा है।

संवाद सूत्र, रजपुरा। गांव रजावली निवासी अनिल कुमार ने झोलाछाप पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अपने ढाई माह के बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया है। मासूम की मौत के बाद आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों ने कस्बा गवां में आरोपित झोलाछाप के क्लीनिक के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पिता अनिल कुमार के अनुसार उसका ढाई माह का पुत्र अयांश बीमार था। नौ और 10 सितंबर को उसने कस्बा गवां निवासी झोलाछाप इमामुद्दीन से उपचार कराया। इलाज के बाद बच्चे के शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। दोबारा चिकित्सक के पास ले जाने पर उसने केवल एक सीरप देकर घर भेज दिया। स्थिति बिगड़ने पर बच्चे को संभल स्थित निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया।

इसके बाद भी हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए परिजन उसे कई निजी चिकित्सकों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अमरोहा जनपद के ढवारसी कस्बे में एक निजी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन उपचार के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार तड़के करीब पांच बजे मासूम ने दम तोड़ दिया।