    Sambhal News: झोलाछाप के इलाज से मासूम की मौत के बाद गुस्साए पर‍िजनों ने लगाया जाम, आरोपी के खि‍लाफ FIR

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:41 PM (IST)

    संभल के रजपुरा में एक झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है जिसके चलते एक ढाई महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर के क्लीनिक के सामने जाम लगाया पुलिस ने मामला शांत कराया। पिता की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है जो फरार बताया जा रहा है।

    झोलाछाप के इलाज से मासूम की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, रजपुरा। गांव रजावली निवासी अनिल कुमार ने झोलाछाप पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अपने ढाई माह के बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया है। मासूम की मौत के बाद आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों ने कस्बा गवां में आरोपित झोलाछाप के क्लीनिक के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता अनिल कुमार के अनुसार उसका ढाई माह का पुत्र अयांश बीमार था। नौ और 10 सितंबर को उसने कस्बा गवां निवासी झोलाछाप इमामुद्दीन से उपचार कराया। इलाज के बाद बच्चे के शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। दोबारा चिकित्सक के पास ले जाने पर उसने केवल एक सीरप देकर घर भेज दिया। स्थिति बिगड़ने पर बच्चे को संभल स्थित निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया।

    इसके बाद भी हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए परिजन उसे कई निजी चिकित्सकों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अमरोहा जनपद के ढवारसी कस्बे में एक निजी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन उपचार के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार तड़के करीब पांच बजे मासूम ने दम तोड़ दिया।

    बच्चे की मौत की खबर मिलते ही स्वजन शव को लेकर गवां कस्बा पहुंचे और आरोपित झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। गुस्साए स्वजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। नगर का मुख्य मार्ग होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। थाना अध्यक्ष निशांत राठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपित इमामुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है पुलिस और प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान के बाद से आरोपित झोलाछाप फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।