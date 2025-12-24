नशा, रंजिश या कुछ और? खंडहरनुमा मार्केट में मिला सुशील का शव, ईंट से कूचकर की हत्या

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। एक युवक का शव अर्धनिर्मित मार्केट में रास्ते के निकट पड़ा मिला। युवक के सिर पर पीछे से चोट मारी गई थी। मौके से एक नई ईंट मिली है, जोकि खून से सनी थी और उस पर सिर के बाल भी लगे हुए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस इसी ईंट से कूचकर युवक की हत्या किए जाने की बात मान रही है। बाहर रह रहे मृतक के स्वजन को भी सूचित कर दिया गया।

बहजोई में आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे से निकट चांदनी चौक मार्केट में मुहल्ला नारायण टोला की सीमा पर एक ऐसी मार्केट है, जिसकी दुकान पूरी तरह से बनी नहीं है और यहां से एक रास्ता गुजरता है हालांकि यह रास्ता बेहद गंदा है और खंडहरनुमा है। जिसकी वजह से यहां कम लोग गुजरते है।

बुधवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे लोगों ने देखा कि रास्ते के निकट एक अर्ध निर्मित दुकान में एक युवक पड़ा है, जिसके सिर से रक्त बह रहा था। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संत कुमार सिंह ने शव और उसके निकट पड़े एक बैग को देखा।

फोरेंसिक टीम के प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार भी टीम के साथ पहुंचे ओर साक्ष्य संकलित किए। मौके पर एक नई ईंट भी मिली जिस पर सिर के बाल और खून लगा हुआ था। संभवत इसी से उसके सिर में पीछे से प्रहार किया गया था पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया इसके बाद डाग स्क्वायड की टीम के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया।

कुछ देर बाद सीओ बहजोई डा. प्रदीप कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय पुलिस के अलावा अन्य दो टीमों को शव की शिनाख्त में लगाया। दोपहर बाद मृतक की शिनाख्त बहजोई के मुहल्ला गोलागंज निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है।

पता लगा कि वह बहजोई में अकेला रह रहा था और उसके परिवार वाले 20 वर्ष पहले ही उसे छोड़कर बाहर रहने लगे हैं, उसका एक भाई काशीपुर और दूसरा दिल्ली में रहता है, इसकी सूचना उनको दी गई है। पुलिस आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी जांच रही है।

सुशील का था आपराधिक इतिहास पुलिस जांच में सामने आया है कि सुशील कुमार बहजोई में इधर-उधर घूमकर छोटे-मोटे काम करता था और उसी से उसकी रोजी-रोटी चलती थी। वह कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बागों और खाली स्थानों पर रात बिताता था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार वह पहले चोरी के मामलों में जेल जा चुका था और शराब सहित अन्य नशे का आदी बताया जा रहा है।

इसी के चलते परिवार के लोग भी उसे परेशान थे और उसे परिवार से बेदखल कर दिया था क्योंकि उसके आपराधिक कृत्यों के चलते पुलिस अक्सर घर आती थी और इसी के चलते परिवार वाले बहजोई छोड़कर चले गए थे।