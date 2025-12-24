Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशा, रंजिश या कुछ और? खंडहरनुमा मार्केट में मिला सुशील का शव, ईंट से कूचकर की हत्या

    By Shiv Narayan Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    बहजोई में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मौके से खून से सनी ईंट बरामद की है और हत्या का मामला दर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौका-ए-वारदात पर जांच करती पुल‍िस

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। एक युवक का शव अर्धनिर्मित मार्केट में रास्ते के निकट पड़ा मिला। युवक के सिर पर पीछे से चोट मारी गई थी। मौके से एक नई ईंट मिली है, जोकि खून से सनी थी और उस पर सिर के बाल भी लगे हुए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस इसी ईंट से कूचकर युवक की हत्या किए जाने की बात मान रही है। बाहर रह रहे मृतक के स्वजन को भी सूचित कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहजोई में आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे से निकट चांदनी चौक मार्केट में मुहल्ला नारायण टोला की सीमा पर एक ऐसी मार्केट है, जिसकी दुकान पूरी तरह से बनी नहीं है और यहां से एक रास्ता गुजरता है हालांकि यह रास्ता बेहद गंदा है और खंडहरनुमा है। जिसकी वजह से यहां कम लोग गुजरते है।

    बुधवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे लोगों ने देखा कि रास्ते के निकट एक अर्ध निर्मित दुकान में एक युवक पड़ा है, जिसके सिर से रक्त बह रहा था। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संत कुमार सिंह ने शव और उसके निकट पड़े एक बैग को देखा।

    फोरेंसिक टीम के प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार भी टीम के साथ पहुंचे ओर साक्ष्य संकलित किए। मौके पर एक नई ईंट भी मिली जिस पर सिर के बाल और खून लगा हुआ था। संभवत इसी से उसके सिर में पीछे से प्रहार किया गया था पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया इसके बाद डाग स्क्वायड की टीम के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया।

    कुछ देर बाद सीओ बहजोई डा. प्रदीप कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय पुलिस के अलावा अन्य दो टीमों को शव की शिनाख्त में लगाया। दोपहर बाद मृतक की शिनाख्त बहजोई के मुहल्ला गोलागंज निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है।

    पता लगा कि वह बहजोई में अकेला रह रहा था और उसके परिवार वाले 20 वर्ष पहले ही उसे छोड़कर बाहर रहने लगे हैं, उसका एक भाई काशीपुर और दूसरा दिल्ली में रहता है, इसकी सूचना उनको दी गई है। पुलिस आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी जांच रही है।

    सुशील का था आपराधिक इतिहास

    पुलिस जांच में सामने आया है कि सुशील कुमार बहजोई में इधर-उधर घूमकर छोटे-मोटे काम करता था और उसी से उसकी रोजी-रोटी चलती थी। वह कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बागों और खाली स्थानों पर रात बिताता था। पुलिस रिकार्ड के अनुसार वह पहले चोरी के मामलों में जेल जा चुका था और शराब सहित अन्य नशे का आदी बताया जा रहा है।

    इसी के चलते परिवार के लोग भी उसे परेशान थे और उसे परिवार से बेदखल कर दिया था क्योंकि उसके आपराधिक कृत्यों के चलते पुलिस अक्सर घर आती थी और इसी के चलते परिवार वाले बहजोई छोड़कर चले गए थे।

    इसके एक बड़े भाई अनिल कुमार उत्तराखंड के काशीपुर में रहते हैं और दूसरे दिल्ली में रहने लगे। पुलिस उसकी गतिविधियों के आधार पर पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं नशे की हालत में किसी विवाद के बाद तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया।

     

    बहजोई में मिले शव के मामले में सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। युवक की हत्या की गई है या कोई हादसा हुआ है। यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहराई से जुटी हुई है जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा।

    - कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी, संभल


    यह भी पढ़ें- रिश्तों के वेश में आए थे 'हैवान': पहले आबरू लूटी, फिर तेल छिड़क कर फूंक दिया... रूह कंपाने वाला सच!