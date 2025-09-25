Language
    संभल में चोरों का आतंक, एक ही रात में दो घरों से नगदी और जेवरात समेत लाखों की चोरी को द‍िया अंजाम

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    संभल के एक गांव में चोरों ने दो घरों में चोरी की जिससे 7 लाख रुपये की नकदी और जेवरात गायब हो गए। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त न होने पर नाराजगी जताई और चोरी की घटनाओं से दहशत में हैं।

    असमोली के सीडल माफी में चोरी की जानकारी देते गृहस्वामी।- जागरण

    संवाद सहयोगी, संभल। असमोली थाना क्षेत्र के गांव सीडल माफी में चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। अलमारी और संदूक के ताले तोड़कर की गई इन वारदातों से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त न होने पर नाराजगी जताई है।

    मंगलवार की रात सीडल माफी निवासी जुम्मा अपने स्वजन के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात चोर दीवार फांदकर उनके घर में दाखिल हो गए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 10 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात उड़ा लिए। चोरी हुए जेवरों में सोने का टीका, नथ, झाले, बूंदे, हार, पेंडुलम, दुरियां, दो अंगूठियां, चांदी के हथ फूल, दो जोड़ी पायल, चार जोड़ी बिछुए और दो जोड़ी चांदी की चैन शामिल हैं। सुबह करीब चार बजे जुम्मा नमाज के लिए उठे तो घटना का पता चला। कमरे का सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए।

    इसी गांव के शमशुल के घर पर भी उसी रात चोरी की वारदात हुई। सुबह जब वह उठे तो कमरे का गेट खुला देख उन्हें शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखा संदूक गायब था। खोजबीन में संदूक गांव से बाहर एक खंडहर मकान में पड़ा मिला, लेकिन उसमें रखे सोना-चांदी के जेवर और 45 हजार रुपये नगद गायब थे। लगातार दो घरों में चोरी की वारदात से गांव में खलबली मच गई। पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पीड़ित परिवारों से जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि, अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ितों ने लगभग सात लाख रुपये का नुकसान बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई दिनों से पुलिस गश्त नहीं हो रही है। यही वजह है कि चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी राजीव मलिक ने बताया कि घटनाओं की जानकारी है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच की जा रही है।

