संभल के एक गांव में चोरों ने दो घरों में चोरी की जिससे 7 लाख रुपये की नकदी और जेवरात गायब हो गए। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त न होने पर नाराजगी जताई और चोरी की घटनाओं से दहशत में हैं।

संवाद सहयोगी, संभल। असमोली थाना क्षेत्र के गांव सीडल माफी में चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। अलमारी और संदूक के ताले तोड़कर की गई इन वारदातों से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त न होने पर नाराजगी जताई है।

मंगलवार की रात सीडल माफी निवासी जुम्मा अपने स्वजन के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात चोर दीवार फांदकर उनके घर में दाखिल हो गए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब 10 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात उड़ा लिए। चोरी हुए जेवरों में सोने का टीका, नथ, झाले, बूंदे, हार, पेंडुलम, दुरियां, दो अंगूठियां, चांदी के हथ फूल, दो जोड़ी पायल, चार जोड़ी बिछुए और दो जोड़ी चांदी की चैन शामिल हैं। सुबह करीब चार बजे जुम्मा नमाज के लिए उठे तो घटना का पता चला। कमरे का सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए।

इसी गांव के शमशुल के घर पर भी उसी रात चोरी की वारदात हुई। सुबह जब वह उठे तो कमरे का गेट खुला देख उन्हें शक हुआ। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखा संदूक गायब था। खोजबीन में संदूक गांव से बाहर एक खंडहर मकान में पड़ा मिला, लेकिन उसमें रखे सोना-चांदी के जेवर और 45 हजार रुपये नगद गायब थे। लगातार दो घरों में चोरी की वारदात से गांव में खलबली मच गई। पीड़ितों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।