उत्तर प्रदेश के संभल में एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने दो बहनों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक बच्ची कार के शीशे में फंस गई लेकिन ड्राइवर ने उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय 14 किलोमीटर तक घसीटा और फिर सड़क पर फेंक दिया जहां एक डंपर ने उसे कुचल दिया।

जागरण संवाददाता, संभल। मंगलवार रात इंसानियत को शर्मसार करने वाला हिट एंड रन केस सामने आया। यहां तेज रफ्तार कार ने पहले दो ममेरी-फुफेरी बहनों को टक्कर मार दी। फुफेरी बहन उछलकर सड़क किनारे और छह वर्षीय किशोरी कार की विंडस्क्रीन तोड़कर दरके हुए कांच में ही फंस गई। हादसे के बाद चालक ने बच्ची और उसकी घायल किशोरी बहन को अस्पताल पहुंचाने की जगह कार दौड़ा दी।

बच्ची चोट और शरीर में घुसे कांच के टुकड़ों से दर्द से चीखती रही, लेकिन चालक को तरस नहीं आया। उसने खुद को बचाने के लिए 14 किलोमीटर तक कार दौड़ा दी। इसके बाद बच्ची को सड़क पर ही फेंक दिया। जहां पीछे से आ रहे डंपर ने मासूम को कुचल दिया। इससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घायल ललतेश ने भी दिल्ली ले जाते समय दम तोड़ दिया। 23 सितंबर की रात विक्रम सिंह की 14 वर्षीय बेटी ललतेश और उसकी ममेरी बहन गुंजन सड़क किनारे खड़ी थीं। तभी संभल की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। ललतेश सड़क किनारे जा गिरी और गुंजन टक्कर लगने के बाद उछली और कार का शीशा तोड़ते हुए विंडस्क्रीन पर फंस गई।

चालक उसी हालत में फंसी हुई बच्ची को लेकर बहजोई की ओर भागने लगा। इसके बाद लोग कार का पीछा करने लगे। कार चालक ने करीब 14 किलोमीटर दूर कार में फंसी घायल बच्ची गुंजन को निकाला और सड़क पर ही फेंक दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बच्ची को फेंकते ही पीछे से आ रहे डंपर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।