Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्‍कर के बाद विंडस्क्रीन में फंसी बच्ची को लेकर 14 KM दौड़ाई कार, सड़क पर फेंकते ही डंपर चढ़ने से मौत

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में एक दर्दनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने दो बहनों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक बच्ची कार के शीशे में फंस गई लेकिन ड्राइवर ने उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय 14 किलोमीटर तक घसीटा और फिर सड़क पर फेंक दिया जहां एक डंपर ने उसे कुचल दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिट एंड रन केस छह वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, संभल। मंगलवार रात इंसानियत को शर्मसार करने वाला हिट एंड रन केस सामने आया। यहां तेज रफ्तार कार ने पहले दो ममेरी-फुफेरी बहनों को टक्कर मार दी। फुफेरी बहन उछलकर सड़क किनारे और छह वर्षीय किशोरी कार की विंडस्क्रीन तोड़कर दरके हुए कांच में ही फंस गई। हादसे के बाद चालक ने बच्ची और उसकी घायल किशोरी बहन को अस्पताल पहुंचाने की जगह कार दौड़ा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्ची चोट और शरीर में घुसे कांच के टुकड़ों से दर्द से चीखती रही, लेकिन चालक को तरस नहीं आया। उसने खुद को बचाने के लिए 14 किलोमीटर तक कार दौड़ा दी। इसके बाद बच्ची को सड़क पर ही फेंक दिया। जहां पीछे से आ रहे डंपर ने मासूम को कुचल दिया। इससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घायल ललतेश ने भी दिल्ली ले जाते समय दम तोड़ दिया। 23 सितंबर की रात विक्रम सिंह की 14 वर्षीय बेटी ललतेश और उसकी ममेरी बहन गुंजन सड़क किनारे खड़ी थीं। तभी संभल की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। ललतेश सड़क किनारे जा गिरी और गुंजन टक्कर लगने के बाद उछली और कार का शीशा तोड़ते हुए विंडस्क्रीन पर फंस गई।

    चालक उसी हालत में फंसी हुई बच्ची को लेकर बहजोई की ओर भागने लगा। इसके बाद लोग कार का पीछा करने लगे। कार चालक ने करीब 14 किलोमीटर दूर कार में फंसी घायल बच्ची गुंजन को निकाला और सड़क पर ही फेंक दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बच्ची को फेंकते ही पीछे से आ रहे डंपर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घायल ललतेश को उपचार के लिए मुरादाबाद ले जाया गया। बुधवार शाम उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डंपर चालक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई। सीसीटीवी फुटेज से मिले कार नंबर के आधार पर पता चला कि कार मालिक बहजोई का है। इसी के आधार पर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार सिंह ने बताया कि कार मालिक की पहचान हो गई है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- भीषण हादसे में बोलेरो पिकअप के उड़े परखच्चे, अस्पताल ले जाने से पहले चालक ने तोड़ दिया दम