भीषण हादसे में बोलेरो पिकअप के उड़े परखच्चे, अस्पताल ले जाने से पहले चालक ने तोड़ दिया दम
संभल के रजपुरा क्षेत्र में गवां-अनूपशहर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी जिससे चालक महफूज की मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ के रहने वाले महफूज को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, संभल। रजपुरा क्षेत्र के गवां-अनूपशहर मार्ग पर बुधवार तड़के अनूपशहर की ओर से आ रही एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पिकअप में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, चालक की मौत
घायल चालक की पहचान अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव पक्की गढ़ी निवासी महफूज (53) पुत्र फरहीम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महफूज को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रजपुरा पहुंचाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मृतक के स्वजन को सूचना देकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस ने मृतक के स्वजन को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी ओर हादसे के बाद से अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि वाहन की पहचान की जा सके। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।