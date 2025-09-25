संभल के चिमियावली गांव में रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पीटा और जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चालक को हिरासत में लिया। मृतक की पहचान ओमवीर के रूप में हुई है जो एक अस्पताल में काम करता था।

संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली क्षेत्र के चिमियावली गांव बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर उसकी धुनाई की और उसे कमरे में बंद कर दिया। साथ ही जाम लगाने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाया। इस दौरान काफी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कोतवाली क्षेत्र के गांव चिमियावली निवासी ओमवीर (22) पुत्र रामौतार शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में कर्मचारी थे। बुधवार दोपहर वह बाइक से कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड स्थित गांव बिछौली जा रहे थे। बिछौली गांव में उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी, जहां वह शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। जैसे ही ओमवीर ने बिछौली गांव के पास सड़क किनारे बाइक रोकी तो पीछे से तेज रफ्तार रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ओमवीर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। टक्कर मारने के बाद चालक बस दौड़ाकर ओमवीर को घसीटता हुआ आगे ले गया।

हादसे को देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों में खलबली मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत घायल को सड़क से उठाया और पुलिस को सूचना दी। इस बीच बस चालक लोगों की भीड़ देखकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को मौके से हिरासत में ले लिया।