ट्रेडिंग के लिए आए लिंक पर क्लिक करते ही हो गया खेल, खाते से उड़ गए 2.06 लाख

असमोली थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर दो लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। व्हाट्सएप पर आए एक कॉल के बाद ग्रामीण ने एक लिंक के माध्यम से खाता बनाया और पैसे जमा किए। 21 अगस्त को अचानक खाते से पैसे गायब हो गए और लिंक भी बंद हो गया।

संवाद सूत्र, मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण को आनलाइन ट्रेडिंग के लिए भेजा गया, जिसमें खाता बनाने के साथ ही ग्रामीण ने पैसे भी जमा कर लिए। आरोप है कि इसी बीच लिंक के बनाया गया खाता बंद हो गया और उसकी वजह से करीब दो लाख रुपये भी फंस गए। ठगी का एहसास होने पर ग्रामीण ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

थाना असमोली क्षेत्र में गांव गुमसानी निवासी विनोद कुमार राघव ने पुलिस काे तहरीर दी है, जिसमें बताया कि वह आनलाइन ट्रेडिंग कर शेयर खरीदते बेचते हैं। उन्होंने बताया कि करीब करीब तीन माह पहले उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल आयी, जिसमें कॉल करने वाले ने उन्हें फायदा देने वाले शेयर के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति काल के साथ साथ चैट भी करता था और अलग अलग कंपनी के फायदे वाले शेयर के बारे में बताता था, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके द्वारा बताई गई कंपनी को ट्रैक करता रहा तो देखा कि उसमें फायदा हो रहा था।

विनोद कुमार ने बताया कि लंबे समय तक ट्रेक करने के बाद मैं उनकी बातों में आ गया। इस पर उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लिंक भेजा गया, जिसके माध्यम से मेरा एक खाता बन गया। आरोप है कि वहां से ट्रेडिंग करने लगे और उसके लिए उसमें दो लाख छह हजार रुपये भी एड कर लिए थे।