Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेडिंग के लिए आए लिंक पर क्लिक करते ही हो गया खेल, खाते से उड़ गए 2.06 लाख

    By Shobhit Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    असमोली थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर दो लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। व्हाट्सएप पर आए एक कॉल के बाद ग्रामीण ने एक लिंक के माध्यम से खाता बनाया और पैसे जमा किए। 21 अगस्त को अचानक खाते से पैसे गायब हो गए और लिंक भी बंद हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रेडिंग के लिए आए लिंक से जुड़ने पर कटे 2.06 लाख।

    संवाद सूत्र, मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण को आनलाइन ट्रेडिंग के लिए भेजा गया, जिसमें खाता बनाने के साथ ही ग्रामीण ने पैसे भी जमा कर लिए। आरोप है कि इसी बीच लिंक के बनाया गया खाता बंद हो गया और उसकी वजह से करीब दो लाख रुपये भी फंस गए। ठगी का एहसास होने पर ग्रामीण ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना असमोली क्षेत्र में गांव गुमसानी निवासी विनोद कुमार राघव ने पुलिस काे तहरीर दी है, जिसमें बताया कि वह आनलाइन ट्रेडिंग कर शेयर खरीदते बेचते हैं। उन्होंने बताया कि करीब करीब तीन माह पहले उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल आयी, जिसमें कॉल करने वाले ने उन्हें फायदा देने वाले शेयर के बारे में जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति काल के साथ साथ चैट भी करता था और अलग अलग कंपनी के फायदे वाले शेयर के बारे में बताता था, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके द्वारा बताई गई कंपनी को ट्रैक करता रहा तो देखा कि उसमें फायदा हो रहा था।

    विनोद कुमार ने बताया कि लंबे समय तक ट्रेक करने के बाद मैं उनकी बातों में आ गया। इस पर उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लिंक भेजा गया, जिसके माध्यम से मेरा एक खाता बन गया। आरोप है कि वहां से ट्रेडिंग करने लगे और उसके लिए उसमें दो लाख छह हजार रुपये भी एड कर लिए थे।

    आरोप है कि 21 अगस्त को अचानक वह रकम उनके उस खाते से कट गई और लिंक से बनाया गया खाता भी बंद हो गया। इसके बाद जानकारी करने का काफी प्रयास किया, लेकिन उस अज्ञात व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

    बाद में ठगी का एहसास होने पर वह थाने पहुंचे और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    थाना प्रभारी राजीव मलिक ने बताया कि तहरीर मिली है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- आजमगढ़ में करंट की चपेट में आने से चालक की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम